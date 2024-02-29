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高中生伴讀！引導國中生自主學習　北市「大手牽小手」計畫上路

▲北市教育局從這學期開始，推動高中生引導國中生自主學習計畫。（圖／台北市教育局提供）

▲北市教育局從這學期開始，推動高中生引導國中生自主學習計畫。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為強化學生自主學習能力，台北市教育局繼推動寒暑假作業自主決定後，從這學期開始，再推「大手牽小手一起自主學」計畫，選出12所高中、搭配12所國中，採1高中1國中模式搭配，在自然科學探究與實作、社會探究與實作、文本解讀、數位學習等4大領域，由高中學長姐陪伴國中生自主學習，培養主動學習的態度。

台北市教育局科長黃喬偉指出，「大手牽小手一起自主學」計畫，首批有12所國高中加入，採1高中1國中互為搭配的方式，依自然科學、社會探究、文本解讀、數位學習等4大主題，由高中師生每月至少一次陪伴國中師生，以實體或線上方式，協助國中學生進行自主學習主題研究及文本撰寫，進而養成主動學習的態度。

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北市教育局規劃北一女中、成功高中、中山女高、景美女中、陽明高中、內湖高中、麗山高中等12所高中，搭配仁愛國中、芳和實中、懷生國中、民權國中、蘭雅國中等各12所國中，從這學期開始由高中生透過實體或線上陪讀。

成功高中主任王義榮指出，高中生在計畫中的角色為大學伴，可分享自己在高中時的自主學習經驗，鼓勵國中生積極參與自主學習計畫，尤其是時間規劃問題，可建議小學伴適當的時間管理建議。

北一女中老師詹莉芬表示，北一女中與仁愛國中以「小綠綠姐姐」為分享主題，包含了大學伴自然科自主學習的經驗分享，也涵蓋高中科學與國中理化差異、儀器介紹、初步實驗結果以及科學表達，也規劃在3月邀請仁愛國中學生參訪北一女中，也安排實驗操作體驗。

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