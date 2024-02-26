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迷上女主播「破色戒開房」爽翻天　四川住持遭註銷「戒牒」

▲▼和尚,住持,佛教,示意圖。（圖／視覺中國）

▲四川住持遭註銷「戒牒」。（示意圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

四川一名寺廟住持此前被曝與人妻女主播發生性關係後被敲詐，涉案數百萬元（人民幣，下同），一度引起軒然大波。涉事住持其後被證實為四川省政協第十三屆委員會宗教界委員，兼蒲江縣石象寺住持釋照杰。日前，釋照杰已被註銷猶如出家人身分證的「戒牒」。

據《澎湃新聞》報導，2023年12月26日，中國佛教協會網站發布《關於註銷釋照杰佛教教職人員戒牒的公告》稱，「近期，我會收到四川省佛教協會報來《四川省佛教協會關於處理釋照杰的情況報告》。根據有關規定，我會對釋照杰（俗名：張彬）的戒牒予以註銷，其戒牒編號為20031307。」

戒牒由中國佛教協會頒發，是教職人員的受戒證明。

▲▼破色戒「與女主播開房間」　四川住持遭註銷「戒牒」。（圖／翻攝自微博）

▲釋照杰。（圖／翻攝自微博）

據《漢傳佛教教職人員資格認定辦法》規定，撤銷教職人員資格的決定，由教職人員所在地佛教協會常務理事會集體討論作出，由教職人員備案地省、自治區、直轄市佛教協會同意後，報人民政府宗教事務部門註銷備案，並吊銷佛教教職人員證書。教職人員被撤銷教職人員資格的，由所在寺院或所任職佛教協會收繳戒牒，並報中國佛教協會註銷戒牒。

據媒體此前報導，釋照杰此前因與女主播發生關係遭敲詐320萬（人民幣，下同），被暫停四川省成都市蒲江縣石象寺住持一職。

報導稱，2020年底，釋照杰在直播間選購紅木傢俱時與女主播蔡女相識。2021年2月和4月，釋照杰和蔡女先後在酒店內發生關係。期間，蔡女的丈夫發現兩人的不軌行為，得知釋照杰是僧人，遂偷拍了兩人發生關係的影片，並以此威脅釋照杰，要求支付320萬元。

▲▼破色戒「與女主播開房間」　四川住持遭註銷「戒牒」。（圖／翻攝自微博）

▲女主播。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，釋照杰此前身兼四川省佛教協會副會長、成都蒲江縣佛教協會會長等職。2022年12月20日，四川省政協十二屆常委會第二十次會議審議通過了政協四川省第十三屆委員會委員名單，其中，釋照杰為宗教界委員。

2023年11月7日，四川省民族宗教事務委員會一位工作人員證實，石象寺住持釋照杰已卸任四川省宗教協會副會長職務。不過，其稱不確定釋照杰是什麼時候卸任的。

2024年1月19日，四川媒體《川觀新聞》報導稱，四川省政協十三屆常委會第五次會議上獲悉，因涉嫌違紀違法、行為不端等原因，政協四川省第十三屆委員會常務委員會第五次會議決定，撤銷釋照杰政協四川省第十三屆委員會委員資格。

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