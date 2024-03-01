高鐵雲林站每月逾20萬人進出站　藍委聯手呼籲增班：讓回家路更近

▲張嘉郡呼籲高鐵雲林站增班，達到每半小時一班的程度。（圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台灣高鐵雲林站通車多年，載客量每年不斷攀升，國民黨立委張嘉郡、丁學忠對此喊話，希望高鐵雲林站能夠增班，達到每半小時1班的班次標準，滿足鄉親的搭乘需求，讓回家的路更近。

張嘉郡表示，高鐵雲林站通車以來，每月的進出站量幾乎都有20萬人，近年更是攀升至將近30萬人，與同期開站的苗栗、彰化等站相比，人數高出許多，如今卻有班次不足的問題，雖然縣長張麗善上任後爭取到增班，但只要碰上周末及假日，就會出現一票難求的情況。

張嘉郡說，現在有許多民眾陳情，希望高鐵能夠增班，尤其是重要節日時，自由座一位難求，讓許多鄉親感到回家困難。

▲張嘉郡呼籲高鐵雲林站增班，達到每半小時一班的程度。（圖／記者黃克翔攝）



張嘉郡認為，雖然今年1月3日以後，每周有增開21班次的列車，但雲林站只有周四時增加一班，仍舊完全無法滿足需求。

因此，張嘉郡希望，高鐵公司能夠重新檢討、利用大數據資料，在尖峰時段加開班次，讓雲林站能夠達到每半小時1班的停靠班次標準，滿足鄉親的搭乘需求，讓回家的路不再遙遠，「這不僅使得高鐵出行更為便捷，同時也有助於吸引更多遊客來到雲林，促進當地的消費與繁榮。」