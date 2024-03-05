陳建仁、高金素梅激辯缺電到關mic　韓國瑜起身打圓場都擋不住

▲行政院長陳建仁、經濟部長王美花備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁5日赴立法院備詢。無黨籍立委高金素梅質詢時問及缺電議題，與院長陳建仁、經濟部長王美花展開激辯。陳建仁先是反擊高金素梅指稱的所謂雞蛋幫、口罩幫、快篩幫、疫苗幫等都是污衊，強調可以訴諸社會公評，接著再表示，「請問什麼時候缺電？妳說數據，我問妳缺電的依據在哪裡？」最後時間到，立法院長韓國瑜起身打圓場，但2人仍持續你來我往。高金素梅重申今天的質詢是可以接受全民檢驗，陳建仁則說社會自有公評；高金素梅再回說，「相信社會自有公評，但我也相信理直氣壯」。

高金素梅質詢時指出，非核家園養大了光電幫、風電幫、雲豹幫，現在失能的農業政策，也養出雞蛋幫。她說，以前都苦口婆心希望政府修正錯誤政策，現在真的恍然大悟，「或許，民進黨執政團隊需要這些利益幫派，所以硬要推動這些錯誤政策」。

對此，陳建仁直言「完全不同意，講的都是錯的」，沒有雞蛋幫、沒有口罩幫、沒有快篩幫、沒有疫苗幫，通通沒有，「這是你污衊、貼標籤所得的結果」。對於高金素梅回擊，「你認為我貼標籤，我們讓全國人民來聽」；陳建仁回應，「好啊，大家來看」，這可以訴諸於社會的公評。

接著高金素梅說，現在全民接觸到缺電的困擾，電費也越來越高；陳建仁則說，「沒有缺電，缺電是錯誤的訊息，是貼標籤，我們從來沒有缺電，缺電是馬英九時代有缺電，現在沒有，而且現在的備載容量都是夠的，所以剛才講的不是正確事實」，不能用不正確的事實來貼標籤，這是不公平的。

高金素梅則打斷陳建仁，「不能說我剛剛提的數據不正確，我提的每一個政策所有數據都是經過我們非常嚴謹找出資料」。只見陳建仁反問，「請問什麼時候缺電？妳說數據，我問你缺電的依據在哪裡？」高金素梅則拉高聲量回擊，去問全國人民有無缺電？然後告訴大家是老鼠、飛鼠。這時站在陳建仁身旁的經濟部長王美花也發聲，「那不叫缺電」。

但高金素梅仍不理會陳建仁與王美花的解釋，接著說，「我們都清楚知道是因為缺電，所以你們才會把電無緣無故斷電，然後提升我們所有電量」。王美花解釋，這些都是公開透明資料，「真的不是缺電」；陳建仁則說，委員的數據是錯的或是不正確。高金素梅反擊說，不能說她的數據是錯的，這訊息她不接受，但陳建仁仍接著問，「什麼時候缺電？缺電的數據是多少？」高金素梅說，不需要在這邊用不愉快的回答跟答詢。

這時高金素梅的質詢時間到，立法院長韓國瑜起身表示，「正好時間到，謝謝院長備詢、謝謝大家」，但質詢台與備詢台上的2人，就算麥克風被關掉了，對話仍然持續。高金素梅說，她今天提的質詢相信是可以接受全民的檢驗；陳建仁則說，社會自有公評。高金素梅則再回說，「相信社會自有公評，但她也相信理直氣壯」。

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）