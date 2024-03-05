台南境外生勞局訪視關懷　DIY小龍包提燈慶元宵

▲台南市勞工局和內政部移民署，前往中華醫事科技大學訪視該校外籍生，適逢台灣燈會時隔15年再次來到台南古都、王鑫基局長致贈「小龍包」提燈給學生DIY，現場滿滿歡樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲關心境外生在台生活及權益，指示勞工局辦理「境外生訪視關懷服務」，5日勞工局和內政部移民署，前往中華醫事科技大學訪視該校外籍生，適逢台灣燈會時隔15年再次來到台南古都、王鑫基局長致贈「小龍包」提燈給學生，元宵提燈自己做，現場滿滿歡樂應景氣氛。

勞工局王局長鑫基表示，勞工局於108年結合移民署首創「新南向訪視關懷服務」，主動走入各大專院校新南向專班及外籍生實習企業實施訪視關懷，後續為擴大服務對象，於2022年更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象擴大至港澳生及其他境外生，迄今已服務逾3500名。今年台灣燈會於台南舉辦，恰逢台南府城400週年，致贈「小龍包」提燈、巿長小紅包及台南400年提袋給外籍生們，亦鼓勵外籍生們一起來賞燈、一起來感受台南400年的豐富古都文化。

外籍生拿到「小龍包」迫不及待開始DIY，勞工局也向孩子們解釋市府在設計時的小巧思，例如龍嘴掀開後，可放入輕量隨身物品或小玩具，有「龍吐珠」的吉祥寓意，希望這群來自他鄉的學生也能感受到台灣元宵的節慶氛圍，移民署同時宣導2024年上路的入出國及移民法重要修法資訊，其中包括放寬畢業外籍學生留台覓職期及自3月1日起將提高逾期罰鍰等，提醒外籍學子留意自身權益。

勞工局長王鑫基說，為了落實黃偉哲市長「希望家園」理念，讓來府城就讀的境外生可以安心在台南求學、工讀，將持續結合內政部移民署、各大專院校組成綿密服務網絡進行聯合關懷，讓外籍生在台求學不孤單，畢業後也能持續留台貢獻所學，成為台灣不可或缺重要力量。