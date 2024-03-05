　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校方坦言「未交接有特教生」　校長承認疏失：將全面檢討

▲▼上課示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲北市某高中發生特教生和代課老師衝突事件。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

北市某高中發生特教生與代課老師衝突事件，被害老師抱怨，事先並不知道該班有特教生，才會踩到地雷。校長今坦承疏失，未事先告知代課老師班上有特殊狀況學生，校內會進行全面檢討，日後請假代課交接會更細緻。該名特教生預計最快一周後復學，但會先進入資源班上課，再評估何時回到原班上課。

被害老師在臉書貼文還原事發經過，只是到該班代課幾節，事先並未被告知有特教生，遭該生一連串攻擊後，後頸雙手擦挫傷、衣服被扯破、眼鏡斷成三截，財損粗估上萬元， 質疑校方是否「保密比職員安危重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，校長今接受《ETtoday新聞雲》採訪坦言，雖然該生是「個別化教育計畫」（IEP）個案學生，依法規必須保密，但代課老師也應該要知道，坦承代課交接的確有疏失，學校會進行全面性的檢討，要求同仁日後請假代課時，除了課程進度外，對於個別學生狀況也要有更細緻的交接。

校長表示，事發後該名老師都正常上班上課，學生和家長也多次表達道歉意願，基於學校立場，願意提供溝通平台，待雙方情緒都緩和後，會安排學生和家長正式向老師道歉，至於老師到警局提告，則尊重老師個人權益。

校長說，近日也會開會評估特教生返校上課時機，預計最快一周後回校，但也不會馬上入班上課，會先安排到資源班上課，視學習和情緒狀況，再決定是否回到原班級上課，但進班前一定會先跟班上同學和家長說明，未來也會有特教助理員入班陪伴上課。

ET快訊
快訊／領錢倒數！　3張千萬發票無人領
快訊／航海王回來了！　長榮奔177.5元除息後新高
看A片不戴耳機！　他慘被室友打死
知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！　結帳傻眼：免服務費
26年前買台積電！　「他公布對帳單」全場羨慕了
快訊／1萬公斤蘇丹紅「流向牛頭牌」！　好帝一緊急聲明
快訊／坦言「未交接有特教生」　校長認疏失：全面檢討
快訊／振奮！10歲小姊姊睜眼了
長榮招募逾百名地勤！　起薪4.3萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

雲林再爆禽流感！撲殺1.5萬隻雞鴨　防疫所：鄰近25場全屬高風險

猛灌高粱又喝咖啡！男慘成「水箭龜」狂吐　竟是食道破了險喪命

通識課「買二手書」老師要扣分！網見1要求喊不合理

知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！結帳更傻眼：處理方式是免服務費

【廣編】2024大甲媽囝仔節　近百位寶寶惜福歡聚

長榮祭43K起招募逾百名地勤　機師也開缺200名

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

雲林再爆禽流感！撲殺1.5萬隻雞鴨　防疫所：鄰近25場全屬高風險

猛灌高粱又喝咖啡！男慘成「水箭龜」狂吐　竟是食道破了險喪命

通識課「買二手書」老師要扣分！網見1要求喊不合理

知名連鎖火鍋「吃到蟑螂」！結帳更傻眼：處理方式是免服務費

【廣編】2024大甲媽囝仔節　近百位寶寶惜福歡聚

長榮祭43K起招募逾百名地勤　機師也開缺200名

字母哥阿基里斯腱疼痛跳不起來　里拉德轟41分大逆轉快艇

海地暴動緊急狀態！美國呼籲公民盡速離境　加拿大關閉使館

玉女歌手「街頭跌倒送醫」！周思潔右膝蓋骨裂　緊急停工休養3個月

明晚變天！極冷空氣「暴力降溫18度」　各地急凍1字頭

水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

「3糯米腸+1貓」佔滿整張床　經過整夜溝通！爸感動：有地方睡了

今天驚蟄！6生肖超強運勢　屬龍人見人愛、第一名有大財運

等了20年終實現！盧秀燕宣布台中巨蛋11日開工　玖壹壹演出助陣

川普又贏了！拿下北達科他州　「超級星期二」可望全勝獲提名

性侵芳療師賠百萬仍遭撤職！淫警怨罰太重：我只是一般人

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

生活熱門新聞

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

高雄蘇丹紅辣椒粉　八方、維力中鏢

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

即／爆使用蘇丹紅辣椒粉　八方雲集澄清了

與作家H鬧翻！　陳佩甄前夫是「迪化街望族清流」

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

3月份「超強運四生肖」旺到爆！

更多熱門

相關新聞

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

北市某高中一名男特教生，在課堂間情緒失控，衝上講台對科任老師吐口水、怒飆髒話、拳打腳踢，導致老師身上有多處受傷，到醫院驗傷並到警局報案。昨網路流傳疑似被害老師的臉書貼文指出，只是到該班代課，事先並未被告知有特教生，質疑校方「保密比職員安危重要」。北市教育局昨通令各校，日後代課應落實職務交接，除了課程進度外，也要一併交接相關特殊狀況的學生。

北市特教師生衝突　教長：年增聘400特教助理員協助

北市特教師生衝突　教長：年增聘400特教助理員協助

北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

代課老師在教室看A片　嚇哭班上小學生

代課老師在教室看A片　嚇哭班上小學生

糖果誘童「拍猥褻照片逼口交」狼師慘了

糖果誘童「拍猥褻照片逼口交」狼師慘了

關鍵字：

特教生代課老師衝突事件校方疏失全面檢討

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

台灣又有大陸品牌新車現身測試

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

4月高雄拼盤9組卡司猛爆！夫碩順、ZB1、(G)I-DLE全都有

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面