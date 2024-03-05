校方坦言「未交接有特教生」　校長承認疏失：將全面檢討

▲北市某高中發生特教生和代課老師衝突事件。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

北市某高中發生特教生與代課老師衝突事件，被害老師抱怨，事先並不知道該班有特教生，才會踩到地雷。校長今坦承疏失，未事先告知代課老師班上有特殊狀況學生，校內會進行全面檢討，日後請假代課交接會更細緻。該名特教生預計最快一周後復學，但會先進入資源班上課，再評估何時回到原班上課。

被害老師在臉書貼文還原事發經過，只是到該班代課幾節，事先並未被告知有特教生，遭該生一連串攻擊後，後頸雙手擦挫傷、衣服被扯破、眼鏡斷成三截，財損粗估上萬元， 質疑校方是否「保密比職員安危重要。」

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對此，校長今接受《ETtoday新聞雲》採訪坦言，雖然該生是「個別化教育計畫」（IEP）個案學生，依法規必須保密，但代課老師也應該要知道，坦承代課交接的確有疏失，學校會進行全面性的檢討，要求同仁日後請假代課時，除了課程進度外，對於個別學生狀況也要有更細緻的交接。

校長表示，事發後該名老師都正常上班上課，學生和家長也多次表達道歉意願，基於學校立場，願意提供溝通平台，待雙方情緒都緩和後，會安排學生和家長正式向老師道歉，至於老師到警局提告，則尊重老師個人權益。

校長說，近日也會開會評估特教生返校上課時機，預計最快一周後回校，但也不會馬上入班上課，會先安排到資源班上課，視學習和情緒狀況，再決定是否回到原班級上課，但進班前一定會先跟班上同學和家長說明，未來也會有特教助理員入班陪伴上課。