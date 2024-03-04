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社會 社會焦點 保障人權

獨／翹課被起訴竟又放法官鴿子　胡睿兒喊冤：沒有收到傳票

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲歌手胡睿兒透露自己沒有出庭的原因 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人胡睿兒在2022年1月假釋出獄，近日他重返歌壇，不過他假釋出獄後依照規定得接受身心治療以及輔導教育課程3次，但現在因為缺課3次，被檢察官依照《違法性侵害防治法》起訴，今天（4日）開庭卻沒有出庭，詢問他本人，他則是無辜表示根本沒有收到傳票。

詢問胡睿兒本人，他表示看到媒體報導之後，自己也非常傻眼，當下目前正在積極聯絡檢察官，想要跟法官說明，因為自己根本就沒有收到傳票，所以根本就不知道今天要出庭。他說：「因為我家人沒有收到單子，因為上次開庭就說要裁罰一萬塊，他們有給我一個要開庭的日子，但是後來沒有跟我講一個具體時間，後來也沒有收到開庭通知書，所以我今天就沒有到」。

胡睿兒表示自己現在都在外地工作，一週大約只有2天會在台北，所以真的不清楚。所以接到媒體通知時，他自己也嚇一跳，但是他又不知道該聯絡誰？甚至連開庭法官都不知道，最後只好連絡當初起訴他的檢察官詢問，胡睿兒轉述檢察官的說法要他不要擔心，表示法官當下有裁示下次開庭時間，只是屆時務必一定要出庭。

現在胡睿兒說自己已經記下來下次出庭時間，到時候會準時出庭。不過這次又因為「出庭」事件佔用社會版面，感到十分抱歉，之後會更加謹慎，也謝謝大家關心。

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