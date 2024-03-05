為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因嘆：當然投其所好

▲辣椒粉顏色若過於鮮豔，可能要特別注意。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

蘇丹紅事件持續延燒，讓不少人相當擔心，就有網友好奇拋問，辣椒的成本應該也不算高，為什麼廠商不用真正的辣椒粉，卻要使用蘇丹紅？貼文一出，不少網友則解釋，「蘇丹紅是色素，裡面還是辣椒粉」、「看起來才好吃啊」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「為何不用真正的辣椒粉要使用蘇丹紅」為標題發文，提到蘇丹紅事件不斷發酵，有好幾家連鎖餐廳都被檢查出來。對此，他便感到好奇，為什麼廠商不使用辣椒粉，而要使用蘇丹紅？天然的辣椒價格應該也不貴吧？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看這篇，有人認為蘇丹紅=辣椒粉對吧」、「看芋頭口味食品就知了，正常芋頭能紫成那樣嗎」。

還有網友認為，會加入蘇丹紅純粹是因為漂亮、賣相好，「大家喜歡鮮紅色才用色素啊」、「華人的觀念，辣就是要紅才好」、「蘇丹紅是染料，加到辣椒粉裡面為了漂亮」、「真正自己做的辣椒粉是咖啡色，不漂亮」、「你自己買東西 ，是不是看到不漂亮的就覺得有問題」、「很多人買食材還喜歡看顏色鮮豔，賣相好，商人當然投其所好」。

▲合格辣椒粉和添加蘇丹紅的辣椒粉顏色不同。（圖／彰化縣衛生局提供）

事實上，蘇丹紅色素是常見的工業用染料，不管是蘇丹紅1號、2號、3號或4號，都不能添加在食品裡。台灣早在幾年前就曾爆出鴨蛋使用蘇丹紅的事件，當時是將蘇丹紅4號用於鴨飼料，藉此使鴨蛋蛋黃顏色更紅，而這次則是蘇丹紅3號，有食品加工業者將其添加於辣椒粉或香辣口味的產品中。

蘇丹紅已被國際癌症研究機構（IARC）歸類在第三類致癌物，目前雖無足夠證據確定其是否具有致癌性，但仍有可能性，且長時間、大劑量食用的話，也確實可能對人體器官造成影響。若擔心自己攝取到添加蘇丹紅的食品，樂生療養院營養室主任蘇嘉華建議，可以多補充有維生素C、維生素E、益生菌的食物，包含草莓、橘子、青花菜、豆類、無糖優格等。