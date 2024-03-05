　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局令封口

謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（翻攝影片）

▲謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

已婚的國安局特勤中心少將謝靜華，2月初在街頭強吻一名馬尾妹，被人拍下影片向本刊爆料，新聞曝光後國安局宣示徹查，拖了近1個月，上週六突然對外表示已將謝記2大過、列為優先汰除人員。不過，本刊調查，整起事件黑幕重重，因馬尾妹根本不是謝的「民間友人」，而是國防部已婚高階軍官，更離譜的是，她還用假名寫了一份聲明書替謝脫罪，卻拒絕接受國安局訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾。國安局高層明知真相，卻下令封口止血，十分離譜！

上個月初，曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任的國安局特勤中心少將謝靜華，被人拍下在路邊脫序、性騷的影片向本刊爆料，影片中謝似乎有些醉意，蹲坐在街頭石柱上，一名戴口罩、長相清秀、綁著馬尾的女子則跪蹲在謝面前，安撫他的情緒，沒想到謝卻突然伸手掐住女子頸部，把對方的頭拉向自己，接著無視旁人目光，隔著口罩當街吻起馬尾妹。

謝靜華曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任，爭議頻傳。 （翻攝淡江戰略所臉書）

▲謝靜華曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任，爭議頻傳。馬尾妹被謝靜華突如其來的舉動嚇到，不斷抗拒，但謝並未停嘴，甚至扯下對方口罩，嘴對嘴熱吻，誇張行徑經本刊披露後震驚社會。

遭吻馬尾妹　實為女上校

身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥在影片曝光後表示震怒，下令嚴查。謝靜華在接受調查時辯稱馬尾妹是「民間友人」，並非外遇對象，當晚他酒後脫序，十分慚愧。

事後，國安局發聲明表示，針對謝靜華營外個人行為疑涉違失，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處，若有違法情事，將本於毋枉毋縱原則，依法移送究辦。

國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

▲國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

因馬尾妹的身分未曝光，加上國安局發表措辭嚴厲的聲明，事發2天後就幾近平息，未再延燒，外界根本不知道謝靜華到底有沒有被懲處。

日前本刊再接獲爆料，指國安局避重就輕，僅將謝調至科技中心，並沒有記過等實質懲處，且馬尾妹也不是「民間人士」，而是國防部的高階軍官，國安局高層還下達封口令，要求同仁不得對外張揚。

遭國安局少將謝靜華強吻的馬尾妹尤鐿濂（圖）是高階軍官，還是海軍第一位女艦長。（翻攝國防部發言人臉書）

▲遭國安局少將謝靜華強吻的馬尾妹尤鐿濂（圖）是高階軍官，還是海軍第一位女艦長。

熟悉內情的A先生告訴本刊，國安局會如此遮遮掩掩，是因為案情不單純，該名遭謝靜華當街強吻的馬尾妹，真實身分是國防部「作戰及計畫參謀次長室」上校幕僚尤鐿濂，她也是海軍第一位女艦長，2017年還是中校的她就受到長官賞識，接任海軍「戰車登陸艦」中平軍艦艦長，同年春節前後還曾經風光登上媒體版面。

假名出聲明　稱沒不舒服

強吻事件爆發後，國安局除了約談謝靜華，也透過謝聯繫馬尾妹，希望對她進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事。尤鐿濂身為職業軍人，理應配合調查，但她竟用假名出具聲明書，把姓氏從「尤」改成讀音相同的「游」，強調遭吻時並未感到不舒服，企圖替謝脫罪，且沒有表明軍人身分，更拒絕接受國安局訪談。

本刊調查，謝靜華強吻影片曝光後沒幾天，國安局就收到這封聲明書，尤鐿濂一開始先解釋她與謝的關係：「之前學校跆拳社團有請老師（指謝靜華）來指導，到台北工作兼讀在職碩士，透過團長介紹請老師協助論文指導。」

尤鐿濂拒絕國安局訪談，還用假名寫聲明書為謝靜華脫罪。（讀者提供）

▲尤鐿濂拒絕國安局訪談，還用假名寫聲明書為謝靜華脫罪。

接著說明當天狀況，「老師朋友幫老師暖壽，臨時有事未參加，約23點接獲老師表弟電話，活動即將結束，可否協助載老師返家，前往時因為遲到遭起鬨獻吻，考量老師身分，大庭廣眾有所不妥，所以有閃躲，但老師考量不讓大家繼續起鬨，盡快結束返家，所以協調配合演出，無不舒服或受迫情形。」

隨後則是替謝靜華脫罪，「老師有做過溝通，沒有提民事、刑事或其他相關訴訟的需求」、「我跟老師沒有職權關係，也沒有受老師職務脅迫」，最後並表明「本人不願接受國家安全局之訪談，願出具此聲明書以示負責」。為表慎重，還在塗改處蓋指印，文末署名「立書人：游××」，且寫上手機號碼。

起鬨獻吻說　遭疑有曖昧

A先生表示，聲明書內容有多處不合常理，明顯虛偽陳述，例如「接獲老師表弟電話…協助載老師返家」，就算謝靜華真的喝醉，同行友人就能送他回家，根本沒必要透過謝的表弟聯繫尤鐿濂來接。至於「因為遲到遭起鬨獻吻」更不可能，若2人只是單純的師生關係，朋友不可能起鬨要尤獻吻，一般來說除非其他人知道2人是男女朋友或關係曖昧，才會開這種玩笑，否則就是為謝脫罪的飾詞。

謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。（翻攝影片）

▲謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。

再者，尤鐿濂自稱「協調配合演出」，但影片顯示，謝靜華是突然伸手掐住尤的脖子，根本沒有協調的過程，且尤一開始極度抗拒在大庭廣眾下遭強吻，聲明書卻說「無不舒服或受迫」，明顯與事實不符，替謝緩頰、脫罪的意圖十分明顯。

謝靜華強行扯下馬尾妹的口罩，馬尾妹頭往後仰，拚命閃躲。（翻攝影片）

▲謝靜華強行扯下馬尾妹的口罩，馬尾妹頭往後仰，拚命閃躲。

A先生透露，更有趣的是，強吻影片曝光後，尤鐿濂突然把留了很久的長頭髮剪短，也不再綁馬尾，但同事、朋友們一眼就認出遭強吻的是她，卻都很識相沒多問。

活潑好交際　獲長官喜愛

另名知情人士B先生告訴本刊，尤鐿濂畢業於海軍官校，丈夫是國防部的士官長，2人育有一子，尤個性活潑外向、交際手腕靈活，若有應酬場合，長官經常會找她一起出席，而深受長官喜愛的她，升遷十分順利，不但當上海軍第一位女艦長，也很快升任上校。

尤鐿濂曾任中平軍艦（圖）艦長。（翻攝漢聲廣播電臺臉書）

▲尤鐿濂曾任中平軍艦（圖）艦長。

由於尤鐿濂是長官眼中的紅人，加上名字特別，還上過新聞，國防部、國安局不少人都認得她，強吻影片曝光後，國安局很快就掌握她的身分，尤的聲明書也在不少軍方內部群組流傳，但行政調查卻不斷拖延。由於謝靜華明顯是強吻，與女方的聲明落差極大，大家對尤用假名替謝脫罪都感到錯愕。

尤鐿濂個性活潑外向、交際手腕靈活，深受長官喜愛，目前在國防部擔任上校幕僚。（翻攝漢聲廣播電臺臉書）

▲尤鐿濂個性活潑外向、交際手腕靈活，深受長官喜愛，目前在國防部擔任上校幕僚。

就在本刊掌握相關事證，透過國安局、國防部等管道查證準備報導前夕，國安局突然在上週六一早，對外宣布謝靜華案調查完畢，已將謝記2大過處分、列為優先汰除人員，還說已對相關人內部查察及儀測（儀器測謊），沒有發現「反情報」疑慮。

對此，熟悉國安局新聞發布的媒體都知道，除非遇到重大突發事件，否則國安局不會在假日發布獎懲消息。

謝靜華強吻馬尾妹事件爆發之後，國安局長蔡明彥（圖）下令嚴查。

▲謝靜華強吻馬尾妹事件爆發之後，國安局長蔡明彥（圖）下令嚴查。

謝靜華真的遭嚴懲嗎？知情人士C先生告訴本刊：「國安局說謊！謝在國安局發布懲處消息前根本沒被記過，高層是擔心黑幕被踢爆，加上立法院外交國防委員會開會在即，才故意在假日放出煙霧彈，希望把傷害降到最低。呼籲媒體及立委深入調查，一定要追究國安局說謊的責任，並揪出主導的官員。」

欠債愛罵人　涉體測舞弊

謝靜華雖官拜少將，但在國安局不算極高層，為什麼國安局非要護著他？本刊調查，身高185公分的謝體格健壯，還是跆拳道高手，陸軍官校一畢業就被選入前總統李登輝的「大安警衛室」擔任隨扈，2020年賴清德當選副總統後，謝被拔擢為賴的萬里警衛室主任，負責賴的安全，並在當年底布達晉升少將。

國安局少將謝靜華多次陪副總統賴清德下鄉，全權負責賴的人身安全。（翻攝總統府flickr）

▲國安局少將謝靜華多次陪副總統賴清德下鄉，全權負責賴的人身安全。

謝靜華的外語能力不錯，多益成績超過900分，還曾被國安局派到美國黑水公司（Blackwater）接受精進特勤戰技訓練，擁有國際保鑣證照，成為特勤中心的明日之星。但他在擔任上尉期間，因在外積欠債務，被列入觀察名單，且情緒控管能力不佳，屢遭投訴亂罵人，甚至有特勤人員因為受不了謝的作風憤而調職，讓他在績效評比上一直無法名列前茅，晉升過程並不順利。

後來謝靜華好不容易晉升少將，軍中卻傳出是因賴清德獨排眾議，傳言指謝靜華的妻子是台南人，其家族是賴的支持者，且賴訂出萬里警衛室主任英文要好的門檻，與謝條件相符，當時總統府澄清，特勤人員的派任屬國安局的權責範圍，賴並無權力，不可能介入，否認相關傳聞。

謝靜華外語能力佳，曾被派往美國受訓，2020年底布達晉升少將。（翻攝總統府flickr）

▲謝靜華外語能力佳，曾被派往美國受訓，2020年底布達晉升少將。除了晉升少將引發爭議，謝靜華在2021年8月又捲入體測舞弊案。當時特勤中心舉辦年度體技能鑑測，受測人員可選擇3,000公尺跑步或5公里健走，謝選擇健走，測驗成績為47分23秒，比合格成績45分鐘多了2分多鐘，但當時負責督導的特勤中心訓練組上校組長盧永榮，竟然唆使許姓鑑測官，將謝靜華的成績改成44分48秒，讓他能順利達標。

特勤中心發現後，將盧永榮等2人函送台北地檢署偵辦，盧永榮到案後原先坦承犯行，但後來翻供，辯稱誤以為將謝靜華的成績多算一圈，才要求同仁修改；檢察官調查後，上月初依偽造文書罪嫌將盧永榮起訴，許姓鑑測官則獲緩起訴處分。

謝靜華體測舞弊讓很多特勤人員感到不可思議，因體格健壯的他曾獲國軍運動會鉛球比賽金牌，雖然近年接受體測都選擇5公里健走、800公尺游泳或5分鐘跳繩等替代方案，但都能順利通過，後來竟無法完測，令人不解。

謝靜華體測未達標，2名同僚幫他偽造成績， 雙雙遭起訴。（示意畫面，非當事人）

▲謝靜華體測未達標，2名同僚幫他偽造成績， 雙雙遭起訴。

捲入私菸案　未罰還晉升

此外，蔡英文總統於2019年3月率團赴帛琉、諾魯及馬紹爾群島進行「海洋民主之旅」，謝靜華隨行，卻涉嫌利用職務之便，以隨團特勤人員的名義，購買2箱、共100條香菸；同年7月，特勤中心人員陪同蔡英文總統「自由民主永續之旅」出訪期間，購買上萬條、市值約600萬元的香菸，結果被踢爆，不僅相關人員遭司法追訴，當時的國安局長彭勝竹也因此下台。

蔡英文總統2019年出訪帛琉，同行的謝靜華捲入私菸案。（翻攝總統府flickr）

▲蔡英文總統2019年出訪帛琉，同行的謝靜華捲入私菸案。

國安局調查7月的私菸案時，曾規定採購香菸超過百條者須調職處分，但隔年謝靜華二度被人檢舉，卻未被調職、懲處，甚至仍被列入副總統賴清德萬里警衛室主任推薦名單、晉升少將，國安局也因此被質疑是雙重標準。

謝靜華隨蔡英文出訪時購買2箱、100條菸，涉嫌逃漏稅，卻未被懲處，引發抨擊。（讀者提供）

▲謝靜華隨蔡英文出訪時購買2箱、100條菸，涉嫌逃漏稅，卻未被懲處，引發抨擊。

A先生等人認為，謝靜華、尤鐿濂都是高階軍官，2人在營外的行為讓軍方蒙羞，國安局、國防部卻任憑他們扯謊，企圖大事化小、小事化無，看在其他奉公守法、循規蹈矩的軍人眼中，除了憤慨，還是憤慨！

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
【全文】酒國昆凌打名人牌騙恩客　剝皮代聊集團入侵包養網
【全文】比李宗瑞更壞！指控者遭攻擊　富二代淫魔迷姦偷拍逾10女
【全文】共泡玫瑰浴 月給40萬　王姓富商爆與李珍妮不倫戀

 
ET快訊
快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤
IVE台下「長髮妹只穿內衣」！突慘摔鞋子飛出…全場都在看她
馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了
分手郭書瑤「金陽路邊調情空姐女友」！　互動全被拍
快訊／38歲前美聯MVP　高掛球鞋宣布退休
DJ SODA「伸入比基尼」撫巨胸　辣照登封面
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐
馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局下令封口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局令封口

少將強吻她！馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人　國安局涉包庇

桃園機場「大塞機」丟臉到國際！趙少康驚吐：未來6年是常態

翻船事件「悲劇變鬧劇」！卓冠廷開嗆藍白委：到底是哪國民代？

鄭文燦視察桃園捷運棕線計畫　未來銜接迴龍站僅18分鐘

危機解除！鄭文燦出手協調　社區醫院3／8不上街了

陸漁民溺斃「家屬撫慰金」多少？　海巡署：平均300至400萬台幣

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

5億高中生案結婚證人出庭　心裡覺得怪：說恭喜沒人理

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局令封口

少將強吻她！馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人　國安局涉包庇

桃園機場「大塞機」丟臉到國際！趙少康驚吐：未來6年是常態

翻船事件「悲劇變鬧劇」！卓冠廷開嗆藍白委：到底是哪國民代？

鄭文燦視察桃園捷運棕線計畫　未來銜接迴龍站僅18分鐘

危機解除！鄭文燦出手協調　社區醫院3／8不上街了

陸漁民溺斃「家屬撫慰金」多少？　海巡署：平均300至400萬台幣

巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤

重機網美遭7男性侵！政府先付38萬賠償　法院怒斥：玷污印度形象

鋒面明掃全台「連下2天」　急凍回冬

IVE台下驚見「長髮妹只穿內衣」！　突慘摔鞋子飛出…全場都在看她

鄭宗哲熱身賽代打吞K　陳聖平替補上場選保送

混血男神談情「先肉後愛」　巴西嘉年華「看對眼就喇舌」　

「新一代MG 3」中東也有賣！動力更入門、價格有望更便宜

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

徐旭東首重國際觀與管理能力　總經理與營運長都選海外華人

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

桃園機場大塞機！趙少康：未來6年是常態

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

賴清德「新內閣名單」追洩密　王必勝薪水可能漲三倍

陸漁民溺斃「家屬撫慰金」多少？　海巡署：平均300至400萬台幣

全民埋單！數位身分證要賠廠商2.8億

翻船事件變鬧劇！卓冠廷嗆藍白：哪國民代？

鄭文燦出手協調　社區醫院3／8不上街了

桃園捷運棕線計畫　未來銜接迴龍站僅18分鐘

許銘春稱印度移工「膚色相近」　綠委譴責

「管碧玲就是來吵架的」　羅旺哲：漁船爭議短時間內不會落幕

馬尾女少校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

蔡英文核定童子賢等5人列考試委員審薦小組　蕭美琴擔任召集人

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

台灣又有大陸品牌新車現身測試

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

高雄蘇丹紅辣椒粉　八方、維力中鏢

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面