馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局令封口

▲謝靜華2月初酒後失態，當街嘴對嘴強吻馬尾妹。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

已婚的國安局特勤中心少將謝靜華，2月初在街頭強吻一名馬尾妹，被人拍下影片向本刊爆料，新聞曝光後國安局宣示徹查，拖了近1個月，上週六突然對外表示已將謝記2大過、列為優先汰除人員。不過，本刊調查，整起事件黑幕重重，因馬尾妹根本不是謝的「民間友人」，而是國防部已婚高階軍官，更離譜的是，她還用假名寫了一份聲明書替謝脫罪，卻拒絕接受國安局訪談，甚至剪掉長髮、不再綁馬尾。國安局高層明知真相，卻下令封口止血，十分離譜！

上個月初，曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任的國安局特勤中心少將謝靜華，被人拍下在路邊脫序、性騷的影片向本刊爆料，影片中謝似乎有些醉意，蹲坐在街頭石柱上，一名戴口罩、長相清秀、綁著馬尾的女子則跪蹲在謝面前，安撫他的情緒，沒想到謝卻突然伸手掐住女子頸部，把對方的頭拉向自己，接著無視旁人目光，隔著口罩當街吻起馬尾妹。

▲謝靜華曾任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任，爭議頻傳。馬尾妹被謝靜華突如其來的舉動嚇到，不斷抗拒，但謝並未停嘴，甚至扯下對方口罩，嘴對嘴熱吻，誇張行徑經本刊披露後震驚社會。

遭吻馬尾妹 實為女上校

身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥在影片曝光後表示震怒，下令嚴查。謝靜華在接受調查時辯稱馬尾妹是「民間友人」，並非外遇對象，當晚他酒後脫序，十分慚愧。

事後，國安局發聲明表示，針對謝靜華營外個人行為疑涉違失，將依獎懲作業程序及行為情節，進行必要懲處，若有違法情事，將本於毋枉毋縱原則，依法移送究辦。

▲國安局（圖）上週六突然宣布將謝靜華記2大過，列優先汰除名單。

因馬尾妹的身分未曝光，加上國安局發表措辭嚴厲的聲明，事發2天後就幾近平息，未再延燒，外界根本不知道謝靜華到底有沒有被懲處。

日前本刊再接獲爆料，指國安局避重就輕，僅將謝調至科技中心，並沒有記過等實質懲處，且馬尾妹也不是「民間人士」，而是國防部的高階軍官，國安局高層還下達封口令，要求同仁不得對外張揚。

▲遭國安局少將謝靜華強吻的馬尾妹尤鐿濂（圖）是高階軍官，還是海軍第一位女艦長。

熟悉內情的A先生告訴本刊，國安局會如此遮遮掩掩，是因為案情不單純，該名遭謝靜華當街強吻的馬尾妹，真實身分是國防部「作戰及計畫參謀次長室」上校幕僚尤鐿濂，她也是海軍第一位女艦長，2017年還是中校的她就受到長官賞識，接任海軍「戰車登陸艦」中平軍艦艦長，同年春節前後還曾經風光登上媒體版面。

假名出聲明 稱沒不舒服

強吻事件爆發後，國安局除了約談謝靜華，也透過謝聯繫馬尾妹，希望對她進行訪談，釐清謝有無性騷擾、強制猥褻等違法情事。尤鐿濂身為職業軍人，理應配合調查，但她竟用假名出具聲明書，把姓氏從「尤」改成讀音相同的「游」，強調遭吻時並未感到不舒服，企圖替謝脫罪，且沒有表明軍人身分，更拒絕接受國安局訪談。

本刊調查，謝靜華強吻影片曝光後沒幾天，國安局就收到這封聲明書，尤鐿濂一開始先解釋她與謝的關係：「之前學校跆拳社團有請老師（指謝靜華）來指導，到台北工作兼讀在職碩士，透過團長介紹請老師協助論文指導。」

▲尤鐿濂拒絕國安局訪談，還用假名寫聲明書為謝靜華脫罪。

接著說明當天狀況，「老師朋友幫老師暖壽，臨時有事未參加，約23點接獲老師表弟電話，活動即將結束，可否協助載老師返家，前往時因為遲到遭起鬨獻吻，考量老師身分，大庭廣眾有所不妥，所以有閃躲，但老師考量不讓大家繼續起鬨，盡快結束返家，所以協調配合演出，無不舒服或受迫情形。」

隨後則是替謝靜華脫罪，「老師有做過溝通，沒有提民事、刑事或其他相關訴訟的需求」、「我跟老師沒有職權關係，也沒有受老師職務脅迫」，最後並表明「本人不願接受國家安全局之訪談，願出具此聲明書以示負責」。為表慎重，還在塗改處蓋指印，文末署名「立書人：游××」，且寫上手機號碼。

起鬨獻吻說 遭疑有曖昧

A先生表示，聲明書內容有多處不合常理，明顯虛偽陳述，例如「接獲老師表弟電話…協助載老師返家」，就算謝靜華真的喝醉，同行友人就能送他回家，根本沒必要透過謝的表弟聯繫尤鐿濂來接。至於「因為遲到遭起鬨獻吻」更不可能，若2人只是單純的師生關係，朋友不可能起鬨要尤獻吻，一般來說除非其他人知道2人是男女朋友或關係曖昧，才會開這種玩笑，否則就是為謝脫罪的飾詞。

▲謝靜華掐住馬尾妹的脖子企圖強吻，動作粗暴。

再者，尤鐿濂自稱「協調配合演出」，但影片顯示，謝靜華是突然伸手掐住尤的脖子，根本沒有協調的過程，且尤一開始極度抗拒在大庭廣眾下遭強吻，聲明書卻說「無不舒服或受迫」，明顯與事實不符，替謝緩頰、脫罪的意圖十分明顯。

▲謝靜華強行扯下馬尾妹的口罩，馬尾妹頭往後仰，拚命閃躲。

A先生透露，更有趣的是，強吻影片曝光後，尤鐿濂突然把留了很久的長頭髮剪短，也不再綁馬尾，但同事、朋友們一眼就認出遭強吻的是她，卻都很識相沒多問。

活潑好交際 獲長官喜愛

另名知情人士B先生告訴本刊，尤鐿濂畢業於海軍官校，丈夫是國防部的士官長，2人育有一子，尤個性活潑外向、交際手腕靈活，若有應酬場合，長官經常會找她一起出席，而深受長官喜愛的她，升遷十分順利，不但當上海軍第一位女艦長，也很快升任上校。

▲尤鐿濂曾任中平軍艦（圖）艦長。

由於尤鐿濂是長官眼中的紅人，加上名字特別，還上過新聞，國防部、國安局不少人都認得她，強吻影片曝光後，國安局很快就掌握她的身分，尤的聲明書也在不少軍方內部群組流傳，但行政調查卻不斷拖延。由於謝靜華明顯是強吻，與女方的聲明落差極大，大家對尤用假名替謝脫罪都感到錯愕。

▲尤鐿濂個性活潑外向、交際手腕靈活，深受長官喜愛，目前在國防部擔任上校幕僚。

就在本刊掌握相關事證，透過國安局、國防部等管道查證準備報導前夕，國安局突然在上週六一早，對外宣布謝靜華案調查完畢，已將謝記2大過處分、列為優先汰除人員，還說已對相關人內部查察及儀測（儀器測謊），沒有發現「反情報」疑慮。

對此，熟悉國安局新聞發布的媒體都知道，除非遇到重大突發事件，否則國安局不會在假日發布獎懲消息。

▲謝靜華強吻馬尾妹事件爆發之後，國安局長蔡明彥（圖）下令嚴查。

謝靜華真的遭嚴懲嗎？知情人士C先生告訴本刊：「國安局說謊！謝在國安局發布懲處消息前根本沒被記過，高層是擔心黑幕被踢爆，加上立法院外交國防委員會開會在即，才故意在假日放出煙霧彈，希望把傷害降到最低。呼籲媒體及立委深入調查，一定要追究國安局說謊的責任，並揪出主導的官員。」

欠債愛罵人 涉體測舞弊

謝靜華雖官拜少將，但在國安局不算極高層，為什麼國安局非要護著他？本刊調查，身高185公分的謝體格健壯，還是跆拳道高手，陸軍官校一畢業就被選入前總統李登輝的「大安警衛室」擔任隨扈，2020年賴清德當選副總統後，謝被拔擢為賴的萬里警衛室主任，負責賴的安全，並在當年底布達晉升少將。

▲國安局少將謝靜華多次陪副總統賴清德下鄉，全權負責賴的人身安全。

謝靜華的外語能力不錯，多益成績超過900分，還曾被國安局派到美國黑水公司（Blackwater）接受精進特勤戰技訓練，擁有國際保鑣證照，成為特勤中心的明日之星。但他在擔任上尉期間，因在外積欠債務，被列入觀察名單，且情緒控管能力不佳，屢遭投訴亂罵人，甚至有特勤人員因為受不了謝的作風憤而調職，讓他在績效評比上一直無法名列前茅，晉升過程並不順利。

後來謝靜華好不容易晉升少將，軍中卻傳出是因賴清德獨排眾議，傳言指謝靜華的妻子是台南人，其家族是賴的支持者，且賴訂出萬里警衛室主任英文要好的門檻，與謝條件相符，當時總統府澄清，特勤人員的派任屬國安局的權責範圍，賴並無權力，不可能介入，否認相關傳聞。

▲謝靜華外語能力佳，曾被派往美國受訓，2020年底布達晉升少將。除了晉升少將引發爭議，謝靜華在2021年8月又捲入體測舞弊案。當時特勤中心舉辦年度體技能鑑測，受測人員可選擇3,000公尺跑步或5公里健走，謝選擇健走，測驗成績為47分23秒，比合格成績45分鐘多了2分多鐘，但當時負責督導的特勤中心訓練組上校組長盧永榮，竟然唆使許姓鑑測官，將謝靜華的成績改成44分48秒，讓他能順利達標。

特勤中心發現後，將盧永榮等2人函送台北地檢署偵辦，盧永榮到案後原先坦承犯行，但後來翻供，辯稱誤以為將謝靜華的成績多算一圈，才要求同仁修改；檢察官調查後，上月初依偽造文書罪嫌將盧永榮起訴，許姓鑑測官則獲緩起訴處分。

謝靜華體測舞弊讓很多特勤人員感到不可思議，因體格健壯的他曾獲國軍運動會鉛球比賽金牌，雖然近年接受體測都選擇5公里健走、800公尺游泳或5分鐘跳繩等替代方案，但都能順利通過，後來竟無法完測，令人不解。

▲謝靜華體測未達標，2名同僚幫他偽造成績， 雙雙遭起訴。

捲入私菸案 未罰還晉升

此外，蔡英文總統於2019年3月率團赴帛琉、諾魯及馬紹爾群島進行「海洋民主之旅」，謝靜華隨行，卻涉嫌利用職務之便，以隨團特勤人員的名義，購買2箱、共100條香菸；同年7月，特勤中心人員陪同蔡英文總統「自由民主永續之旅」出訪期間，購買上萬條、市值約600萬元的香菸，結果被踢爆，不僅相關人員遭司法追訴，當時的國安局長彭勝竹也因此下台。

▲蔡英文總統2019年出訪帛琉，同行的謝靜華捲入私菸案。

國安局調查7月的私菸案時，曾規定採購香菸超過百條者須調職處分，但隔年謝靜華二度被人檢舉，卻未被調職、懲處，甚至仍被列入副總統賴清德萬里警衛室主任推薦名單、晉升少將，國安局也因此被質疑是雙重標準。

▲謝靜華隨蔡英文出訪時購買2箱、100條菸，涉嫌逃漏稅，卻未被懲處，引發抨擊。

A先生等人認為，謝靜華、尤鐿濂都是高階軍官，2人在營外的行為讓軍方蒙羞，國安局、國防部卻任憑他們扯謊，企圖大事化小、小事化無，看在其他奉公守法、循規蹈矩的軍人眼中，除了憤慨，還是憤慨！

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