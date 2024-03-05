30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬　原因釣出一票人喊：這才真實

▲30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬，原因讓全場直呼「真實到讓人想哭」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人出社會開始工作後，最希望的就是資產不斷增加。有一名男網友表示，他目前在科技業工作，年薪大約落在180萬元，如今年齡即將邁入30歲，但存款加股票只有不到3萬元，不過大多網友看了原因後，紛紛感嘆「這才是普羅大眾真實的一面！」

原PO日前Dcard發文，貼出自己的存款帳戶，表示自己在科技業擔任工程師，年薪大約有只有180萬多元，因此家裡的開銷都是他扛，像是醫藥費、長照費等，讓他幾乎每個月都把錢花光，如今他的年齡即將邁入30歲，存款加股票卻只有大約2.8萬元

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原PO感嘆，他也曾經想要理財、購買股票，然而當初買在萬八，沒多久就開始狂跌，加上當時家中突然急需用錢，他只好全部認賠賣光，之後就沒再買過了，「結論，當你家裡不給力，理財什麼的都跟你無關，能好好活過每一天就不錯了，這就是底層人民的生活掙扎」。

▲原PO指出，家裡親人的醫藥費、長照費等，幾乎把他每個月的薪水花光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多網友說，「理財版中只有你這篇我絕對相信，因為這才是現實人生」、「沒錯，一堆理財課程，投資分享都是屁，家裡出問題，只有花小錢賭樂透」、「這才是普羅大眾真實的一面，30歲資產好幾百萬，那真的是極少數」、

還有人說，「看護、住院費，24小時一直燒錢，還有各種藥品，很多人最後會精神崩潰，你180萬還夠支付 ，一般上班族大概就去跳樓了」、「我進來以為又是好幾百萬跟千萬分享的，沒想到太真實的讓我落淚了」。但也有人覺得，「30歲薪水180萬，是多會花啦，自己的問題」。