　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬　原因釣出一票人喊：這才真實

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬，原因讓全場直呼「真實到讓人想哭」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人出社會開始工作後，最希望的就是資產不斷增加。有一名男網友表示，他目前在科技業工作，年薪大約落在180萬元，如今年齡即將邁入30歲，但存款加股票只有不到3萬元，不過大多網友看了原因後，紛紛感嘆「這才是普羅大眾真實的一面！」

原PO日前Dcard發文，貼出自己的存款帳戶，表示自己在科技業擔任工程師，年薪大約有只有180萬多元，因此家裡的開銷都是他扛，像是醫藥費、長照費等，讓他幾乎每個月都把錢花光，如今他的年齡即將邁入30歲，存款加股票卻只有大約2.8萬元

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO感嘆，他也曾經想要理財、購買股票，然而當初買在萬八，沒多久就開始狂跌，加上當時家中突然急需用錢，他只好全部認賠賣光，之後就沒再買過了，「結論，當你家裡不給力，理財什麼的都跟你無關，能好好活過每一天就不錯了，這就是底層人民的生活掙扎」。

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO指出，家裡親人的醫藥費、長照費等，幾乎把他每個月的薪水花光。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多網友說，「理財版中只有你這篇我絕對相信，因為這才是現實人生」、「沒錯，一堆理財課程，投資分享都是屁，家裡出問題，只有花小錢賭樂透」、「這才是普羅大眾真實的一面，30歲資產好幾百萬，那真的是極少數」、

還有人說，「看護、住院費，24小時一直燒錢，還有各種藥品，很多人最後會精神崩潰，你180萬還夠支付 ，一般上班族大概就去跳樓了」、「我進來以為又是好幾百萬跟千萬分享的，沒想到太真實的讓我落淚了」。但也有人覺得，「30歲薪水180萬，是多會花啦，自己的問題」。

ET快訊
3月份「超強運4生肖」旺到爆！　專家：財源滾滾來
她每月薪水存20%！男友不滿「只有我在打拚」　一票見存款搖頭

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬　原因釣出一票人喊：這才真實

明「驚蟄」打小人趁這天！完整8步驟曝光　命理師：最好先下手為強

瑪利歐賽車「開上國道」路人全目擊！警方證實：不會開罰

格鬥賽「槍砲前科犯」參賽　掏槍拍宣傳片：我是正當生意人

快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起降

高雄商圈「鬼畫符標線」彎曲線條+小圈　職業駕駛也認輸：首次看見

4月兵剛結訓喊「3000讚簽志願役」　大量熱心網友湧入貼文狂讚

跑道維修第2天「無航班轉降」　桃機：未來提早90天公告

快訊／3.4萬kg毒辣椒粉流7縣市　高市府重罰津棧、佳廣306萬

3月份「超強運四生肖」旺到爆！　專家：好運亨通　財源滾滾來

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

5億高中生案結婚證人出庭　心裡覺得怪：說恭喜沒人理

5億高中生命案再開庭！　夏男穿同件上衣、剪髮

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬　原因釣出一票人喊：這才真實

明「驚蟄」打小人趁這天！完整8步驟曝光　命理師：最好先下手為強

瑪利歐賽車「開上國道」路人全目擊！警方證實：不會開罰

格鬥賽「槍砲前科犯」參賽　掏槍拍宣傳片：我是正當生意人

快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起降

高雄商圈「鬼畫符標線」彎曲線條+小圈　職業駕駛也認輸：首次看見

4月兵剛結訓喊「3000讚簽志願役」　大量熱心網友湧入貼文狂讚

跑道維修第2天「無航班轉降」　桃機：未來提早90天公告

快訊／3.4萬kg毒辣椒粉流7縣市　高市府重罰津棧、佳廣306萬

3月份「超強運四生肖」旺到爆！　專家：好運亨通　財源滾滾來

排便卡卡？營養師教「改善痔瘡」4大秘訣：喝夠水也很重要

Hyundai電動性能鋼砲「台灣經銷流出預售時間」！Ioniq 5 N將亮相

春季游泳錦標賽落幕！王冠閎摘5金盼激勵更多小朋友學游泳

巴黎時裝周 ／ Chloé剝皮香蕉包、巨型包太吸睛　浪漫率性回來了

30歲工程師「年薪180萬」存款才3萬　原因釣出一票人喊：這才真實

放棄延續球員生涯　前樂天投手決定引退

五條悟「會贏喔」成詛咒？《特戰英豪》選手玩梗結果都輸了

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

3月份「超強運四生肖」旺到爆！

驚蟄打小人趁今天！完整8步驟曝光

滾屎忍不住「妹子車上噴瀉」　男友反應驚呆！網傻了

下波極冷空氣「跌破10度」！一圖看急墜驚人降溫　周四最濕冷

提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起降

4月兵剛結訓喊「3000讚簽下去」　熱心網友湧入

科大正妹打桌球「上下跳動」！網狂讚：很彈很跳

控實支實付不賠他　見「便當、飲料」全傻了

生乳捲秒殺惹怒VVIP　「亞尼克宿敵」：嘴放乾淨點

格鬥賽「槍砲前科犯」參賽　掏槍拍宣傳片

更多熱門

相關新聞

工程師竊晶圓機密轉投大陸　判1年10月定讞

工程師竊晶圓機密轉投大陸　判1年10月定讞

曾在南亞科技公司工作的李姓資深工程師，為前往大陸的半導體公司任職，2016年間將南亞科20奈米晶圓所有製程複製列印，研讀熟記後赴大陸工作。南亞科提告，智慧財產法院將李男判刑1年10月，案經上訴，最高法院4日駁回上訴定讞。

工程師「爆肝、犧牲健康」換年薪百萬　他搖頭曝真相

工程師「爆肝、犧牲健康」換年薪百萬　他搖頭曝真相

竹科工程師竟是迷魂狼　脫衣強拍2女裸照

竹科工程師竟是迷魂狼　脫衣強拍2女裸照

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

工程師月領60K嫌少「想去台積電」！網見1條件勸退

工程師月領60K嫌少「想去台積電」！網見1條件勸退

關鍵字：

工程師

讀者迴響

熱門新聞

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

母說「明天不再煮」　男沒再吃過媽媽的菜

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

3月份「超強運四生肖」旺到爆！

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

驚蟄打小人趁今天！完整8步驟曝光

逼女足簽不平等合約　足協急道歉：合約作廢

台灣又有大陸品牌新車現身測試

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

更多

最夯影音

更多
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後
巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面