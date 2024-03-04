高雄商圈「鬼畫符標線」彎曲線條+小圈　職業駕駛也認輸：首次看見

▲高雄路面詭異標線，職業駕駛認輸「從來沒見過」。（圖／翻攝自夏天車庫 Summer Garage 夏祖亮汽車藝術主題商店）

記者趙蔡州／綜合報導

道路標線與號誌一般都有一定設置規範，不過有網友日前在高雄三多商圈一處發現，該路口的交通標線形狀非常奇特，兩個彎曲的箭頭加上圓點，感嘆自己都已經考到了職業大客車駕照，竟還有他從來沒有看過的標線，照片一出立刻引發網友熱議。

臉書粉絲團「夏天車庫 Summer Garage 夏祖亮汽車藝術主題商店」近日貼出一張照片，內容是高雄三多商圈一處圓環附近的道路標線，由兩個彎曲的箭頭加上圓點組合而成，讓粉絲團忍不住感嘆，「台灣的標線劃設已經融入符號學、抽象主義，我懷疑康丁斯基（畫家和美術理論家）有參與高雄標線設計」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為，「好活潑的箭頭」、「看得懂就可以吧」、「還好吧，又不是很難懂」、「前面有圓環的意思啊」，但也有人說，「感覺交通標線沒有一致的規範，各縣市各自為政，讓人民無所適從」、「長這麼大第一次看到這樣的指標」、「考驗駕駛人員的臨場反應」。

▲網友反應。（圖／翻攝自夏天車庫 Summer Garage 夏祖亮汽車藝術主題商店）

粉絲團小編後來也補充說，看了留言，有些人好像覺得這標線早就存在在你的生活中一樣，實際上有幾位在現實世界中真正看過這些標線（網路圖片除外），他拿的駕照是職業大客車，每年都要去監理所上課、回訓，但他從來沒見過、也沒在監理所的課程中學過。

粉絲團小編感嘆，想請問大家有學過、考過這個標線嗎，「如果國外有，就可以直接挪用，那難怪我們的標線讓人無法適從，用抄的最快」、「也有人提到大型車如何通過，請各位大神解釋一下，還是乾脆立個禁止大型車進入的牌子，一了百了，我就看屆時旁邊百貨公司進貨車輛如何行駛」。