　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

▲▼計程車司機繞行行政院，抗議交通部放行uber與租賃車合作。打馬版（圖／記者林敬旻攝）

▲全國汽車駕駛人權益聯盟將建議立院修法，限制民眾每人每年可檢舉數量。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

路口、公車站10公尺臨時停車上下客貨，及騎樓違停，11月24日起暫緩記點，明年6月各地方政府臨停區劃設完成後，將恢復記點，不過一名計程車駕駛在路口等待路人13秒仍被開罰，職業駕駛不滿醞釀明年選舉日罷工。全國汽車駕駛人權益聯盟今赴交通部協商，另也將建議立院修法，限制民眾每人每年可檢舉數量。

11月24日起，地方政府未劃設充足黃線等臨停區前，交叉路口、公車站牌10公尺內臨時停車上下客貨，以及騎樓違停未影響行人通過，已實施暫停記點，但仍會開罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過今年8月台南一名計程車駕駛在路口等待站在路旁行人13秒，因行人遲遲沒有通行，駕駛因此起步通過，警察卻馬上出現開他未禮讓行人罰單，引爆職業駕駛怒火，要求交通部出面處理，否則明年1月13日選舉日將罷工。

針對警方取締爭議，職業駕駛今也前往交通部溝通，全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，今前往交通部與公共運輸及監理司、警政署等進行非正式會議，達成幾點初步共識，包括警方會慎重檢視該案件，若被檢舉人申訴會依據影相紀錄各種角度解析給予合理適當處分；交通部積極著手規劃宣導行人正確用路觀念；交通部與警政署同步宣導計程車乘客的正確上車地點避免司機遭殃；責成各縣市地方政府的交通局、處加快腳步設置黃線進度。

劉鴻樟表示，檢舉制度重新籌審，這幾年修法檢舉項目又增又減，這次增加13項，其中車輛臨停檢舉已經引起社會對立，且衍生許多檢舉亂象，未來擬向立法院研議修法，對於民眾每年每人可檢舉案件數量限制，希望明年也就是立院下個會期可以修法，否則長期將對職業司機和一般自用車駕駛人造成困擾，另道路規劃也應該要有完整性，設計避車彎等，也不會擋到車流通行。

交通部則表示，針對申訴個案解析給予合理適當處分，是現行就有在做的事情，今天也找警政署一起討論，就實務上的現象，交換意見，也宣導計程車業者共同努力，針對聯盟未來將建議修法限制每人檢舉數量，交通部尊重其建議。

ET快訊
米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR法式風情激美、疊字生物超Q

2024「超強運3生肖」職場走大運！事業一路飆　升官加薪平步青雲

「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

好市多盒裝蛤蜊驚見菸蒂　衛生局稽查：源頭為嘉義縣廠商

高雄晶英bug價「萬元變2710元」！業者沒反悔：歡迎入住

被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR法式風情激美、疊字生物超Q

2024「超強運3生肖」職場走大運！事業一路飆　升官加薪平步青雲

「18萬公路車」被偷騎摔爛！他1招讓老婆認錯賠錢　結局被讚爆

台灣中學生公民認知奪世界冠軍！贏過瑞典、挪威、德國

賴清德最新廣告「選和你一樣好的人」　侯友宜嗆：你好人壞人搞不清？

北韓兵板門店「帶槍站哨」打破非武裝共識　邊境修崗哨、布署重武器

啦啦隊女神王芯羽推新曲　深邃事業線害粉絲暴動了

寇乃馨素顏沒被認出　路人以為「黃國倫帶小三」使眼色：有秘密齁

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」

3生肖2024年轉運了！揚眉吐氣行大運　

LINE母公司個資外洩　數位部要補償方案

準備發財！　2024年「4大星座」財運旺爆

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

12月「超強運三生肖」旺到爆！

蔡尚樺爆秘戀T1林秉聖！交大男友「IG限動曝」

英國正妹險被「台男夜店設局」撿屍　反遭網友檢討

明雨區擴大　周四更強冷空氣襲台

台中購物節盧秀燕也中獎　全捐瑪利亞基金會

黴漿菌肆虐！護理師狂咳2個月快篩確診

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

今晨13.6℃！　「連下4天」轉雨時間曝

買丹丹漢堡送濾網？他見杯底卡鐵塊傻眼

更多熱門

相關新聞

「這是廚房嗎？」計程車塞滿家當　網猜原因

「這是廚房嗎？」計程車塞滿家當　網猜原因

「這是進到別人家廚房了嗎？」一名女網友發文表示，日前她和姐妹叫了台計程車，結果坐進去後，卻見座椅上有很多鍋子，讓兩人又怕又擔心，不過出乎意料的是，車子裡卻不臭，還放了芳香劑。貼文曝光後，底下就有網友猜測，司機有可能是直接住在車上。

滴滴司機還原當機情形「人車相距1952公里」

滴滴司機還原當機情形「人車相距1952公里」

屏東縣今年檢舉交通違規8.7萬件　5大項目出爐

屏東縣今年檢舉交通違規8.7萬件　5大項目出爐

大型重機爭取上國道　交長：「行駛行為改善」再來評估

大型重機爭取上國道　交長：「行駛行為改善」再來評估

這款老爸！移工棄3歲女落跑　妻小3人被移送

這款老爸！移工棄3歲女落跑　妻小3人被移送

關鍵字：

違停檢舉職業駕駛記點交通部全國汽車駕駛人權益聯盟計程車

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面