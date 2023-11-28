等路人13秒仍被罰！職業駕駛赴交部協商　喊話「限制每人檢舉數」

▲全國汽車駕駛人權益聯盟將建議立院修法，限制民眾每人每年可檢舉數量。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

路口、公車站10公尺臨時停車上下客貨，及騎樓違停，11月24日起暫緩記點，明年6月各地方政府臨停區劃設完成後，將恢復記點，不過一名計程車駕駛在路口等待路人13秒仍被開罰，職業駕駛不滿醞釀明年選舉日罷工。全國汽車駕駛人權益聯盟今赴交通部協商，另也將建議立院修法，限制民眾每人每年可檢舉數量。

11月24日起，地方政府未劃設充足黃線等臨停區前，交叉路口、公車站牌10公尺內臨時停車上下客貨，以及騎樓違停未影響行人通過，已實施暫停記點，但仍會開罰。

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不過今年8月台南一名計程車駕駛在路口等待站在路旁行人13秒，因行人遲遲沒有通行，駕駛因此起步通過，警察卻馬上出現開他未禮讓行人罰單，引爆職業駕駛怒火，要求交通部出面處理，否則明年1月13日選舉日將罷工。

針對警方取締爭議，職業駕駛今也前往交通部溝通，全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，今前往交通部與公共運輸及監理司、警政署等進行非正式會議，達成幾點初步共識，包括警方會慎重檢視該案件，若被檢舉人申訴會依據影相紀錄各種角度解析給予合理適當處分；交通部積極著手規劃宣導行人正確用路觀念；交通部與警政署同步宣導計程車乘客的正確上車地點避免司機遭殃；責成各縣市地方政府的交通局、處加快腳步設置黃線進度。

劉鴻樟表示，檢舉制度重新籌審，這幾年修法檢舉項目又增又減，這次增加13項，其中車輛臨停檢舉已經引起社會對立，且衍生許多檢舉亂象，未來擬向立法院研議修法，對於民眾每年每人可檢舉案件數量限制，希望明年也就是立院下個會期可以修法，否則長期將對職業司機和一般自用車駕駛人造成困擾，另道路規劃也應該要有完整性，設計避車彎等，也不會擋到車流通行。

交通部則表示，針對申訴個案解析給予合理適當處分，是現行就有在做的事情，今天也找警政署一起討論，就實務上的現象，交換意見，也宣導計程車業者共同努力，針對聯盟未來將建議修法限制每人檢舉數量，交通部尊重其建議。