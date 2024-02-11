韓女喝醉搭計程車慘被「載到摩鐵性侵」　淫魔司機竟有2性犯罪前科

▲南韓首爾一名計程車司機有兩次性犯罪前科，仍持有職業駕駛資格證，並且第三度犯罪，趁女乘客酒醉施以性侵。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾一名計程車司機涉嫌性侵女乘客，犯案時間在清晨時分，這名61歲男性司機見到一名女乘客上車時處於喝醉狀態，便直接將她載到摩鐵性侵。更誇張的是，這已經不是他第一次犯案，他被查出另外2起性犯罪前科，其中一次也是使用類似手法性侵女乘客。

根據韓聯社報導，南韓檢方透露，61歲出租車司機A某涉嫌於2023年11月4日上午6點20分左右，在首爾麻浦區將醉酒狀態下乘坐出租車的女子B某帶到汽車旅館進行性暴力。據悉，A某否認性侵嫌疑，並多次推翻陳述稱「將喝醉酒的B某送到汽車旅館後，為了收取汽車旅館費用再次進入房內，但在沙發上睡著了。」

然而，檢警最後以監視記錄器影像和現場搜集的證物為基礎，認定了A某的嫌疑。首爾南部地方檢察廳女性兒童犯罪調查部2023年12月15日以準強姦嫌疑（南韓指利用他人身心受損或無力反抗而實施猥褻性交等犯罪行為）拘留起訴了A某，同時也申請了安裝定位追蹤電子裝置（電子腳鐐）的命令。

▲61歲計程車司機A某去年11月將女乘客載到摩鐵性侵。（示意圖，非文中當事人／CFP）

令人詫異的是，A某作為計程車司機，已經不是第一次對乘客進行性犯罪。此前，他在2006年也因為對一名24歲的女性乘客性暴力，被判處3年有期徒刑；2021年也因為強制猥褻罪被判罰款等2次性犯罪前科，但A某卻仍然在維持著職業駕駛資格的情況下再次犯罪。

報導補充，南韓2012年修法後，現行法律規定，計程車司機因性犯罪被判監禁以上實刑時，出獄後20年內將限制駕駛資格。不過，在2012年修法前，性犯罪者出獄2年後即可解除資格限制，可以恢復或新申請成為計程車駕駛，而A某被判刑入獄是在2006年。

報導稱，即使因性犯罪被判緩期執行，也只會在緩刑期間及緩刑結束後的2年內限制計程車司機的資格。更何況，如果像A某在2021年一樣，性犯罪後僅被判處罰款，則可以毫無限制地繼續駕駛計程車。

另外，南韓《兒童青少年性保護法》規定，對性犯罪者做出有罪判決時，可以同時宣判的就業限制命令對象中也包括「警備」、「經營兒童遊戲相關場所」，但不包括「計程車司機」。對此，檢方也表示，南韓現行法律對於計程車司機資格限制制度存在問題，因此有必要改善立法。

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