世界蘭展上萬株蘭花爭奇鬥艷　狐貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

▲這次競賽各地蘭花精銳盡出，收花超過1500棵蘭花。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界蘭展是世界三大蘭展之一，歷經12年爭取，第23屆世界蘭展由台南市政府與社團法人台灣蘭花產銷發展協會主辦，從2月24日到3月10日，為期16天的展期，上萬株各式蘭花在大台南會展中心現蹤，花團錦簇百蘭爭豔。除了大型景觀布置，也舉行蘭花競賽，邀請國內外各大蘭園和蘭農共襄盛舉。

這次競賽各地蘭花精銳盡出，收花超過1500棵蘭花。經由國內外220名評審討論，總冠軍由俗稱「佳佳樂」狐貍尾蘭Rhy. Chorchalood奪下，得獎花主為來自東昇蘭園的何國芳先生。在他的精心栽植下本品植株高大壯觀，不僅繼承了母體Rhy. giganeta的大花特性，也保留父本Rhy. retusa的長花序，花序長且排列形態優美，30梗花如流雲飛瀑般傾瀉而下，氣勢磅礡，獲得在場評審一致青睞。

除了全場總冠軍花，各組冠軍也非常吸睛！最佳原生種獎由鳳尾蘭拿下，同時也是萬代蘭亞組冠軍，長長的枝條、整齊的往下生長，猶如鳳凰的長尾巴隨風搖曳，本株超過150公分的植株開花1836朵，尚有數百朵的花苞未開，得獎花主為天成蘭園的簡天成。

由華園蘭園的謝清華培育的「五星上將」榮獲蝴蝶蘭組冠軍，同時拿下最佳雜交種獎，以五支花梗超過90朵盛開的花朵及15個花苞驚艷了全會場。嘉德麗雅蘭組冠軍則是由杜氏蘭園培育的「喜馬拉雅」。一梗二朵，花徑超過20公分，花瓣質地厚實，唇部與花型對比協調，其色澤純淨瓷白，猶如積雪的喜馬拉雅山，令人讚賞。

仙履蘭組冠軍的得獎花主為陳政穎，因由仙履蘭王交仙履蘭后所孕育而生，因此得獎的花株又名「王子」。石斛蘭組冠軍，由四倍體蘭園的鍾鳳謨所培育，48梗開出7百餘朵花，氣質純淨飄逸，大氣卻別具雅致。其他蘭屬冠軍則由青山蘭園的郭潼榛摘下，培育出的蘭花不僅花色艷麗，上顎片網格花紋鮮明，10朵花同時盛開綻放，整體視覺系效果極佳。

台南市長黃偉哲表示，這次在大台南會展中心舉辦的世界蘭展，和台灣燈會高鐵燈區同時間展開，「白天賞蘭花，晚上賞燈花」，是他最推薦的遊程，各地旅客只要搭乘高鐵、台鐵或燈會接駁專車，就能輕鬆抵達，兩個大展一次逛。

台南市政府指出，世界蘭展及後壁區的台灣國際蘭展，雙蘭展期只到3月10日，歡迎民眾把握難得的機會前往參觀。