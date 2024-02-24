陳建仁參觀世界蘭花展　黃偉哲：呈現台灣蘭花魅力與產業活力

▲第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆台灣國際蘭展，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第23屆世界蘭花會議暨展覽(23rd World Orchid Conference；WOC)與第20屆台灣國際蘭展24日一同璀璨登場，向世界傳達台灣對於蘭花科研、保育、產業全方位的活力與熱情，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。

台南市長黃偉哲稍早表示，台南市以盛大辦喜事的心情歡迎世界各國來參加蘭花會議，上午由副總統賴清德親自主持揭幕，迎接來自世界各國的貴賓，盛況空前，更是實踐了「蘭花外交」。

黃偉哲也分享，會展中心旁還有精彩的燈會，台灣燈會已被知名旅遊業者評為2024年全球四大亮點活動之一，台南更是去年底就被國家地理雜誌評定為2024年全球最酷景點，今年初獲CNN評選為2024最值得造訪城市。無論是城市觀光或是舉辦的活動，能夠陸續獲得國際媒體、國際旅遊業者的肯定，也讓台南很驕傲。

台灣得天獨厚的環境孕育出超過470種的原生蘭，其中台灣白花蝴蝶蘭及姬蝴蝶蘭更是許多商業蝴蝶蘭品種的重要親本，經過產官學代代努力，使台灣成為世界蘭花的重要產地，2023年外銷值超過新台幣61億元，持續締造傲人的蘭海奇蹟。

行政院長陳建仁一一參觀會場主題景觀、景觀競賽、原生蘭特展等區，並聆聽解說，許多場中參觀民眾經過也紛紛驚呼「大仁哥來了！」，最後陳院長在國旗蘭花牆前與現場與會貴賓合影留念，也非常讚賞蘭花產業的生機蓬勃。

蘭協秘書長曾俊弼說明，世界蘭展規劃超過百場含蘭花栽培、育種、保育、產業應用等11大主題論壇，展覽部分「世界的台南 台南的世界」以生命之樹為概念結合蘭花布景，宣揚永續環境的理念，更希望讓人們認識、重視台灣原生蘭，也讓世界了解台灣對於原生蘭之復育成果及保育貢獻。

競賽邀集來自23國222位評審超過1200株蘭花個體競賽及16家國內外團體景觀布置競賽，展場處處精彩，世界蘭展與台灣國際蘭展相遇在台灣台南，分別在大台南會展中心、後壁蘭花生物科技園區展出，購票詳情至世界蘭展官網(www.woc23.com)或台灣國際蘭展官網（tios.tw）查詢，雙展相遇機會難得，加上台灣燈會也正在高鐵燈區展出，不容錯過，歡迎到台南來一場蘭花與燈會之旅。