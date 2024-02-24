　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

陳建仁參觀世界蘭花展　黃偉哲：呈現台灣蘭花魅力與產業活力

▲第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆台灣國際蘭展，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆台灣國際蘭展，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第23屆世界蘭花會議暨展覽(23rd World Orchid Conference；WOC)與第20屆台灣國際蘭展24日一同璀璨登場，向世界傳達台灣對於蘭花科研、保育、產業全方位的活力與熱情，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。

台南市長黃偉哲稍早表示，台南市以盛大辦喜事的心情歡迎世界各國來參加蘭花會議，上午由副總統賴清德親自主持揭幕，迎接來自世界各國的貴賓，盛況空前，更是實踐了「蘭花外交」。

▲第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆台灣國際蘭展，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也分享，會展中心旁還有精彩的燈會，台灣燈會已被知名旅遊業者評為2024年全球四大亮點活動之一，台南更是去年底就被國家地理雜誌評定為2024年全球最酷景點，今年初獲CNN評選為2024最值得造訪城市。無論是城市觀光或是舉辦的活動，能夠陸續獲得國際媒體、國際旅遊業者的肯定，也讓台南很驕傲。

台灣得天獨厚的環境孕育出超過470種的原生蘭，其中台灣白花蝴蝶蘭及姬蝴蝶蘭更是許多商業蝴蝶蘭品種的重要親本，經過產官學代代努力，使台灣成為世界蘭花的重要產地，2023年外銷值超過新台幣61億元，持續締造傲人的蘭海奇蹟。

▲第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆台灣國際蘭展，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

行政院長陳建仁一一參觀會場主題景觀、景觀競賽、原生蘭特展等區，並聆聽解說，許多場中參觀民眾經過也紛紛驚呼「大仁哥來了！」，最後陳院長在國旗蘭花牆前與現場與會貴賓合影留念，也非常讚賞蘭花產業的生機蓬勃。

蘭協秘書長曾俊弼說明，世界蘭展規劃超過百場含蘭花栽培、育種、保育、產業應用等11大主題論壇，展覽部分「世界的台南 台南的世界」以生命之樹為概念結合蘭花布景，宣揚永續環境的理念，更希望讓人們認識、重視台灣原生蘭，也讓世界了解台灣對於原生蘭之復育成果及保育貢獻。

▲第23屆世界蘭花會議暨展覽與第20屆台灣國際蘭展，行政院長陳建仁南下大台南會展中心參觀，台南市長黃偉哲全程陪同，立委王定宇到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

競賽邀集來自23國222位評審超過1200株蘭花個體競賽及16家國內外團體景觀布置競賽，展場處處精彩，世界蘭展與台灣國際蘭展相遇在台灣台南，分別在大台南會展中心、後壁蘭花生物科技園區展出，購票詳情至世界蘭展官網(www.woc23.com)或台灣國際蘭展官網（tios.tw）查詢，雙展相遇機會難得，加上台灣燈會也正在高鐵燈區展出，不容錯過，歡迎到台南來一場蘭花與燈會之旅。

ET快訊
這群人尼克到新加坡生活！「孩學費一學期30萬」分析5不同
快訊／台中「百戶大停電」！民眾元宵慘困家中
快訊／菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯　北市衛生局急追下架
快訊／大甲媽祖遶境日期出爐！
星級飯店「下殺2.5折」爽住　免費送2000元餐飲紅包
不是蛋餅！他曝早餐店「1餐點」超鬼　大票狂讚：每周都要吃
台灣10種「最乾淨」蔬菜！　2款已四年都上榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

溪北六興宮正黑面三媽起駕　前進馬來西亞文化參訪交流活動

快訊／台中太平區「百戶大停電」整片陷漆黑！民眾元宵慘困家中

會噴乾冰的蒸氣火車頭　搭嘉義五分車品嘗在地觀光特產

大甲媽九天八夜遶境日期出爐！4月5日子時起駕

陳建仁參觀世界蘭花展　黃偉哲：呈現台灣蘭花魅力與產業活力

元宵節暴力零容忍　台東警啟動交通大執法

投雲2縣府交流聚焦觀光交通　許淑華：力促縣道149乙觀光

提升水壓不足應變能力！　新北消防局攜手BMW搶救演練

雲林警力挺公益　關懷弱勢洗車送愛心

長青食堂共餐引長者反彈　雲林縣府：仍可保留送餐彈性

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

現場直擊！甜茶「近距離寵粉自拍」！　《沙丘2》導演.奧斯汀親切跟台灣打招呼

《大嘻哈2》冠軍阿跨面賣車換現金　募資發片被罵詐騙「有點委屈」

溪北六興宮正黑面三媽起駕　前進馬來西亞文化參訪交流活動

快訊／台中太平區「百戶大停電」整片陷漆黑！民眾元宵慘困家中

會噴乾冰的蒸氣火車頭　搭嘉義五分車品嘗在地觀光特產

大甲媽九天八夜遶境日期出爐！4月5日子時起駕

陳建仁參觀世界蘭花展　黃偉哲：呈現台灣蘭花魅力與產業活力

元宵節暴力零容忍　台東警啟動交通大執法

投雲2縣府交流聚焦觀光交通　許淑華：力促縣道149乙觀光

提升水壓不足應變能力！　新北消防局攜手BMW搶救演練

雲林警力挺公益　關懷弱勢洗車送愛心

長青食堂共餐引長者反彈　雲林縣府：仍可保留送餐彈性

溪北六興宮正黑面三媽起駕　前進馬來西亞文化參訪交流活動

2023賣出135萬輛新車！飛雅特連3年蟬聯Stellantis集團最暢銷品牌

這群人尼克到新加坡生活！　「小孩學費一學期30萬」分析5不同

快訊／台中太平區「百戶大停電」整片陷漆黑！民眾元宵慘困家中

菜䔕餅也用到蘇丹紅辣椒粉！銷往全聯福利中心　北市衛生局急追下架

台鋼雄鷹8投壓制兄弟僅被敲4安　林家鋐陽春砲、5比2獲勝

陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船　仔細錄影還丈量達30分鐘

會噴乾冰的蒸氣火車頭　搭嘉義五分車品嘗在地觀光特產

大甲媽九天八夜遶境日期出爐！4月5日子時起駕

新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

地方熱門新聞

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

網傳多組「當紅韓團」4月齊聚高雄開唱

專業學術團隊今開箱竹山防空壕進行首次文資調查

韓國千年古都慶州市來台簽署交流協定

獨／台中驚傳家長帶刀、球棒進國小

台南大型吊車疑煞車失靈造成連環追撞車禍

智慧交通以人為本　友善花蓮接軌國際城市

南消七大隊辦台南400健康運動年祈福健走活動

即／家長帶武士刀衝國小　校方回應了

即／畫面曝！男子帶武士刀衝學校

台中燈會中警尋獲走失童

男逛燈會找不到車「以為被偷」警方秒破案

原住民打獵誤奪命　檢警與獵人座談

120斤龜粄開幕分享外賓大使

更多熱門

相關新聞

全球旅遊振興機構參訪台灣燈會

全球旅遊振興機構參訪台灣燈會

全球旅遊振興機構（TPO）24日，不遠千里來到台南參加2024台灣燈會，並為台南迎向400年帶來祝福，由台南市長黃偉哲、副市長葉澤山親自接見該機構行政室長金補暻（Kim Bo kyong）及主任黃依琳，並代表台南市觀光產業與市民朋友致上歡迎及感謝。

鄭文燦要邀盧秀燕吃鍋挺台糖　指盧也認單一事件「中央地方無對抗」

鄭文燦要邀盧秀燕吃鍋挺台糖　指盧也認單一事件「中央地方無對抗」

台糖瘦肉精疑雲慘賠5千萬將告中市府？　鄭文燦：調查報告出來再說

台糖瘦肉精疑雲慘賠5千萬將告中市府？　鄭文燦：調查報告出來再說

台南市舉行甲辰年「迎春禮」祈求國泰民安

台南市舉行甲辰年「迎春禮」祈求國泰民安

陳建仁喊「別再以訛傳訛」　李艷秋轟：所有訛都是政府造的

陳建仁喊「別再以訛傳訛」　李艷秋轟：所有訛都是政府造的

關鍵字：

蘭花魅力產業活力陳建仁世界蘭花展黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

新莊賓士車暴衝！女外送員「頭破腳變形」慘死

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

2月底「超強運三星座」熬出頭！

和米可白戀愛ing！　孫綻默認戀情：是很聊得來的朋友

綜藝大哥電視台激戰女星！「啪啪聲狂響」震撼一幕曝

陳珮甄爆遭作家H封鎖

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

瞬間畫面曝！賓士衝路邊外送員卡車底慘死

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面