桃仔園電影趴3／8日開跑　結合在地餐點、親子市集

▲桃仔園電影趴3/8日開跑。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃仔園專屬的電影趴來囉，厝邊頭尾相招作伙來開講、看電影！桃園城市紀錄片社區放映活動將於3月8日開始開跑，市府文化局4日表示，今年主題為【桃仔園電影趴：來咱社區看電影！】，精心設計屬於桃園在地的主題片單，讓民眾透過影像看見桃園各地風貌與故事，看見彼此的多元性。

文化局表示，活動自3月8日起至5月19日，以「電影放映Ｘ特色點心Ｘ社區聊天」為題，結合在地餐點、親子市集、分享座談會，以及集點兌換贈品等精彩活動，展現社群對話、闔家觀賞的特色，邀請大小朋友一起來咱社區看電影，享用在地特色點心，以電影故事出發，與各區民眾一同小聚暢聊，13區走透透還能兌換豐富贈品，【桃仔園電影趴】與你不見不散。

本次社區放映活動，以桃園市13區各自不同的議題、文化脈絡安排適合的紀錄片，類別涵蓋了動畫、電影、紀錄片、短片及長片等不同類型，一一走進13個社區，透過不同影像，看見彼此的多元風貌。

桃園景福宮和中壢銀河廣場，將舉辦小老闆同樂擺攤交流的親子市集，並接續到傍晚，在露天舒適、親子友善的觀影氛圍中，觀賞與富邦文教基金會momo mini親子電影院合作，適合親子一同欣賞的《悄悄話》、《登山總動員》以及《海洋日記》紀錄實境短片與動畫集；另外於蘆竹的南崁兒童藝術村，播放入選金馬影展的動畫長片《再見機器人》，邀請大人小孩共同遨遊動畫的想像世界。

以紀錄片串連在地，活動規劃來到龜山的曹家洋樓放映《覆巢》，以及大園的海口里土地公廟放映《乙方及其後》，重新理解家的意義，看見地方曾經或正在面臨家園消逝的議題；結合地方團隊的多年耕耘，新屋與屋蹐文化合作，於亼聚-共作空間放映《她和她們的電影課》；楊梅與富岡創生協力團隊合作，於豐野市民活動中心放映《廳下火》，帶出影片與在地議題對話的深刻意義；來到八德區也是越南移工庇護所的聖母升天堂，放映金馬獎最佳紀錄片《九槍》(越南語字幕)，邀請越南移工探討勞動及生存處境；復興的大豹群故事館，則放映紀錄片《大豹：洄游》，並邀請不同部落的原住民青年對話，聊聊原青尋根及臺灣山林史等議題。

另外，也將深入各區市民活動中心，與社區發展協會及相關單位合作，將在平鎮的鎮興里市民活動中心、龍潭的中山市民活動中心放映紀錄片《阿公偵探大鬧養老院》；觀音的草漯老人會館放映《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》；大溪的興福社區活動中心，放映音樂大師陳明章的個人紀錄片《撼山河撼向世界》與地方長輩一起同樂觀影。