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114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

▲鄭文燦視察桃園捷運棕線

▲鄭文燦視察桃園捷運棕線，宣布核定綜合規劃。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運棕線計畫，桃園市政府持續做好先期準備，以利行政院核定後能夠無縫接軌推動。行政院副院長鄭文燦為瞭解計畫周邊現況工程，4日實地視察表示，行政院已於3月1日核定綜合規劃。市府捷工局強調，該局將儘速完成開工前的前置工作，全力爭取捷運棕線在114年動工，加速區域發展。

市府捷工局指出，桃園捷運棕線綜合規劃報告在去(112)年12月29日交通部函報行政院審議，今年1月24日國發會審議建議行政院核定，今日行政院副院長鄭文燦實地視察，由市政府詹榮鋒秘書長率捷運工程局出席並簡報。

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▲鄭文燦視察桃園捷運棕線

▲鄭文燦視察桃園捷運棕線，宣布核定綜合規劃。（圖／捷工局提供）

捷工局局長劉慶豐表示，本計畫路線全長約11.38公里，共設置7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，計畫總經費約456.49億元，中央負擔238.42億元，桃園市政府負擔218.07億元，其中91.55億元透過預算編列，其餘126.52億元將由土地開發等自償性經費支應。

劉局長強調，捷運棕線具北北桃捷運系統整合效益，BRH01站與臺鐵桃園站及綠線G07站銜接轉乘，BRH07站與新蘆線及萬大線迴龍站銜接轉乘，也是桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑。

未來完成，迴龍到桃園約莫18分鐘，以利通勤、就學族群。同時，通往雙北時間也能縮短，讓這條台北、新北、桃園通勤骨幹，形成1小時軌道運輸，帶動迴龍區域繁榮、發展。

捷運局進一步指出，在綜合規劃階段，市府再優化可行性研究成果，使本路線與綠線共用機廠及整合維修資源，減少機廠用地取得，考量路線縱坡，也由6%降為5.3%，可提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，達成永續營運之目標。

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