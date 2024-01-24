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桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

▲桃園捷運棕線再傳捷報，國發會審議通過

▲桃園捷運棕線再傳捷報，國發會審議通過。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局指出，國發會於今24日召開「桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍)可行性研究修正報告及綜合規劃」審議會議，市府秘書長詹榮鋒率該局及相關單位出席說明計畫內容及效益，獲得國發會認同，審議通過後，將函報政院建議核定，屆時捷運棕線將可展開實質建設作業。

捷運工程局劉慶豐局長表示，本計畫在行政院107年5月1日核定可行性研究後，即積極辦理環境影響說明書及綜合規劃等作業，其中環說書已於111年12月獲環境部備查，而綜合規劃報告於109年完成並提送交通部審查，經歷3次委員會議審查後，再於今日國發會委員會議獲共識，將建議行政院核定，在完備三心六線路網的道路上，桃園市又更邁進了一大步。

劉局長說明，本計畫路線起於臺鐵桃園站北側復興路與中正路口，途經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元。綜合規劃階段市府再優化可行性研究成果，使本路線與綠線共用機廠及整合維修資源，減少機廠用地取得，路線縱坡也由6%降為5.3%，提高旅客乘車舒適度、增加營運安全性及降低維運成本，達成永續營運之目標。

考量民眾不同交通運輸的轉乘需求及滿足多元搭乘工具選擇，在棕線BRH01站規劃透過地下連通道與臺鐵桃園站及桃園捷運綠線G07站轉乘，串接桃園環狀路網，使棕線服務範圍再延伸；另外BRH07站則與萬大線LG21站及中和新蘆線迴龍站共構，三個捷運計畫可於站內轉乘，充分發揮北北桃捷運路網串聯效益。

劉局長強調，桃園市人口近年急速成長到達231萬人，已超出107年核定可行性研究階段目標年(130年)預估222萬人口，桃園、新北、臺北往來通勤每日高達128萬旅次，北北桃1小時生活圈的需求早已形成，國道及省道道路已無法滿足民眾通勤需求，捷運棕線為桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，也是桃園與大台北都會捷運路網銜接的中軸線，完成後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只要18分鐘，將可形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶，達成交通安全與綠運輸雙淨零目標。

捷運局為保留後續棕線再延伸至市政府的規劃，捷運綠線也將中正路與復興路口的潛盾環片更換為金屬環片，以利未來棕線延伸線潛盾施工。另一方面，今年啟動辦理可行性研究的捷運橘線，也將評估在BRH02站與棕線銜接轉乘，捷運局已同步啟動基本設計，下階段PCM(專案管理)招標文件也進行公開徵求廠商意見中，將以核定後8年通車為目標，提供市民更便捷大眾運輸系統。

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