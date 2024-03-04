滾屎忍不住「妹子車上噴瀉」　男友反應驚呆！網傻：裸下身嗎

▲原PO在車上炸屎，男友反應超暖心。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的好丟臉！」一名妹子透露，出遊回程路上去吃鍋貼，沒想到遇到塞車，她肚子忽然滾痛，男友隨即下交流道找超商，快要抵達時，「我的括約肌不聽使喚，就大便在褲子上了！」當下男友改開去加油站，讓原PO換褲子與清洗，「遇到一個幫我把屎把尿的男友...真的太感動！」網友則笑虧，「所以妳是下半身裸體？」

一名女網友在Dcard表示，日前與男友開車出遊，最後一天晚餐去吃連鎖店鍋貼，豈料回程路上，「我的肚子不知道怎麼了...劇烈的疼痛」，但小倆口還在高速公路上，且距離家裡還有30分鐘車程。

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當下男友立刻導航最近的超商，儘管車速加快，但坐在副駕的原PO早已坐立難安，「此時我已經覺得括約肌相當的辛苦...」下交流道後，超商再5分鐘就到了，原PO超糗哀喊，「我的括約肌不聽使喚，就大便在褲子上了...真的好丟臉！」

對於這尷尬場面，男友依舊展現冷靜又貼心的一面，隨即改去加油站清理，且車子就停在廁所門口，原PO只要走5步路就能到。

原PO忍不住自嘲說道，長這麼大，她竟會大便在褲子上，同時也原地再愛上男友一次，慶幸能遇到神隊友，「遇到一個幫我把屎把尿的男友...真的太感動！」

底下網友讚爆笑虧，「以後男朋友開車就會先問你：要不要穿尿布」、「可嫁可嫁」、「這個可以去登記了」、「所以妳是下半身裸體」、「用想像的...我就可以哭出來了，我真的最怕最討厭在外面肚子炸痛」。原PO則回，出去玩有其他褲子可替換，所以沒有裸下半身。