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男友在家一直硬！妹子看傻了「性慾太強？」　掀共鳴：我老公也是

下體,那邊,私密處,生殖器。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有時候和另一半有親密接觸，難免會出現生理反應。但一名女網友透露，最近發現男友在家裡常常會有生理反應，明明2人只有簡單互動，對方就馬上「硬硬的」，甚至剛發生完關係，只要抱在一起又會有反應，讓她不禁好奇，男友性慾是不是太強了？文章曝光掀起共鳴，不少人表示「我老公也是！」

原PO在Dcard發文表示，和男友交往半年，沒有同居，基本上都是周末才見面，出門吃完飯就會回家休息。但她最近發現，男友在家裡很容易起生理反應，像是2人輪流去洗澡，對方剛出浴室就是「硬挺挺」的狀態，有時候她剛回家才抱對方一下，下面也馬上「搭帳篷」，讓她覺得很驚訝，可是男友在外面不會有這個狀況。

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原PO也說，有時候和男友剛激情完，想要抱著睡覺，沒想到2人抱一抱，對方的小兄弟又站起來了，「雖然他沒有做的意思，但他就是會硬 」，看到這情形讓她不禁好奇，男友是不是性慾太強了？

文章曝光後，網友紛紛表示「等他不硬，你才該擔心」、「大頭說不要，小頭卻很誠實啊」、「你去看別篇，那些硬不起來的你就要擔心了」、「我只能說對另一半硬是一種尊重」、「正常生理反應而已，不用大驚小怪」、「放鬆的環境下是容易硬的，就算當時沒有性慾」、「你男友身體一定很健康強壯」、「還年輕，新鮮感還在，好好珍惜，過一陣子就沒了」。

也有人認為，「大頭與小頭是分開的，我男友交往5年了，只要我在家一靠近他，他就會無法控制的硬，即使他本人沒有想壞壞的慾望」、「我之前有一次只是蹲在男友面前拿東西，因為那個空間剛好很擠，我超貼近他的褲擋，結果我站起來的時候，我發現他的小頭也站起來了」、「我男朋友也是欸！但一直硬又射不出來，他說蠻痛苦的哈哈哈」、「我老公也常常硬，但他說他很累不想要」、「在一起快四年了，我只是賴床他也會硬，很正常」。

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