跳槽到台積電「男友優越感爆棚」　她怒抓出軌：很可笑

▲原PO崩潰直呼，男友進到台積電後，變了一個人還疑似出軌 。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「在台積電工作影響性格？」一名女網友透露，男友跳槽到台積電上班，性格忽然大變，「優越感爆棚，也開始會PUA我！」不僅如此，原PO還發現男友行為詭異疑似偷吃，讓她決定硬起來攤牌，「是怎樣...進入台積電膽子就大起來了是嗎？」文章曝光後，網友熱議「笑死！進台積電到底有什麼好優越的？」

一名女網友在Dcard表示，自從男友進到台積電上班後，彷彿變了一個人似的，「越來越不認識他，不知道為什麼...在台積電工作會讓他優越感爆棚，也開始會PUA我！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，另一半原本在聯電上班，兩邊的同事性格差異頗大，「聯電的人都很好相處，不會狗眼看人低」，然而台積電的同事總是擺出高高在上的模樣。原PO也提到，加上自身不是頂尖族群，男友新同事「也不太想跟我說話。」

儘管向男友提到此事，卻總是得到「妳想太多了啦」的答案，如今令原PO更崩潰的是，「目前疑似發現他出軌，最近發現他行為越來越詭異！」

原PO難過同時也感到無比諷刺，「這幾天整理好思緒以後就要來攤牌了，是怎樣...進入台積電膽子就大起來了是嗎？這麼多年的感情...想想真的覺得很可笑。」

文章曝光後，有網友直呼，「不要幻想啦～可憐」、「如果這樣就被影響，那你應該慶幸還沒結婚」、「不可能進台積電就高傲起來了吧」、「不是工作造成他這個樣子，而是激發出他的『本性』」、「分手吧，斷捨離，現階段還不會太難過」、「笑死！進台積電到底有什麼好優越的？」「認同，被台積電戰到一個不行，一點小事也要爭到贏，我也是靜靜等他們自己演完」。

有過來人爆感觸回應，「我前男友就這樣，一路從碩班陪他到進台積，一進去就開始PUA，之前我比他賺得多，現在他比我多，我很支持他...進去之後開始把壓力發洩在我身上，分手前他不斷罵我收入不高他壓力大，大個屁？所有東西都各付各的，連生日都不會有禮物，節日吃飯也各付各，壓力在哪？醜肥男真賤」、「前男友是台積電基層員工，他沒念大學也不是專科，進去之後也是優越感爆棚，各種看不起身邊朋友跟我的工作，還會拿他同事來跟我比較」、「家人自從進入台積之後性格完全改變，講話咄咄逼人，在家裡跟我講話像是在責備下屬，在外面服務不好就要開噴，要不就客訴；金錢觀念也是，錢賺多了就開始覺得高人一等，看不起其他行業，甚至出現社會底層等字眼」。

但留言串中，有員工跳出來解釋，「tsmc看人看部門啦，我部門老闆跟同事遇到事情都很願意幫忙，也不會看不起人；有看過其他部門的雞掰人，但自己身邊的倒是都蠻好的，每間公司都有機掰人啦，聯電也不會少好嗎」。