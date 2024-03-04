「違停、騎車拿手機」微罪不記點　自費講習1年可抵扣4點

▲最高罰鍰1200元以下交通違規擬不記點，包括違規停車。（示意資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(4日)邀民團座談微罪免記點不檢舉，但仍要罰款，討論5共識，包括每3個月公布縣市劃設黃線或臨停執行。交通部周四也將提出草案，最高罰鍰1200以下微罪包括違停、騎機車持手機通話、機車為閃避違停車未依規行駛車道等，未來擬免記點、不開放檢舉，另一年可自費講習抵扣記點擬增為4點。

交通部今邀民團舉辦「違規記點及民眾檢舉之檢討座談會」，討論出5共識，包括第一、共同目標為提供完善道路交通環境；第二、完備道路設規及提供道路合理臨停與停車空間等2面向課題；第三、提供道路合理臨停及停車空間，每2個月邀集2個縣市討論，且已六都直轄優先，另每3個月公布縣市黃線或臨停區劃設執行情形。

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第四、完善道路系統設計規範及相關保設施，6月底前召會邀集民間團體共同研商；第五、現行因道路環境因素導致違規臨停及停而致機駕駛人有未依規定行駛車道，應考量不記點。

此外，交通部也規劃周四向行政院提出修法草案，包括微罪不能檢舉、不記點，以及逕行舉發(科技執法、民眾檢舉)不記點。路權團體表示，由於交通部仍執意推動，最快3月底將發起抗爭行動表達訴求。

▲交通部公共運輸及監理司長林福山。（圖／記者李姿慧攝）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，今天座談會提供一個平台，向各團體報告說明檢討方向，會議中大家也充分意見溝通，達到相互理解，有關記點涉及《道路交通管理處罰條例》修正，也了解未來必須要在立法院審查，民意也會透過立委表達討論，透過今座談溝通，讓各界了解記點制是滾動性調整，將實務爭議降到最低。

針對未來交通違規最高罰鍰1200元以下違規，林福山表示，原本有納入記點項目也會檢討，包括臨時違規停車罰300到600元、違規停車罰600到1200元、機車手持行動電話罰1000元、倒車沒有顯示倒車燈光等，未來擬列微罪不記點，另機車為閃避違停車輛，未依標線行駛車道等，可罰900元，未來也擬免記點。

此外，檢舉項目也將限縮，林福山表示，最高罰鍰1200元以下的交通違規，也將限縮不開放民眾檢舉，現行已產生檢舉記點黃牛，以往逕行舉發要警方攔檢才能記點，未來擬恢復警方當場攔查違規才記點。

為減低記點制衝擊，林福山表示，現行1年記點6點以上，可自費參加道安講習扣抵2點，一年限一次，未來也擬修正為一年兩次，爾後記點6點以上，最高一年可扣抵4點。