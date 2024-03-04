老公玩韓5天！孩突說「爸爸和阿姨一起睡」　理由震碎她三觀

▲老公帶孩子出國，原PO事後才知，女同事竟同住一間房。（示意圖／記者李姿慧攝）



網搜小組／劉維榛報導

「老公帶著小孩和小三出國玩！」一名人妻難過透露，老公獨自帶孩子去韓國玩5天4夜，回國後，孩子童言童語跟原PO說，「我這幾天都和XX阿姨還有爸比睡」，一番話讓原PO難以接受，首先老公完全沒報備此事，且事後還不以為意解釋，女同事是為了省錢而同住。文章曝光後，網友怒喊蒐證提告。

一名女網友在Dcard表示，結婚5年來，老公是大家公認的好爸爸，即使夫妻倆相處偏平淡，但因重心都放在孩子身上，也算是家庭和樂，沒想到原PO最近竟從孩子的嘴巴得知，老公疑似偷吃小三。

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原PO緩緩道來，老公與同事約去韓國玩5天4夜，恰巧原PO有工作在身無法出遊，變成老公單獨帶著孩子出國，玩回來後，孩子洗澡時忽然說，「媽咪～我這幾天都和XX阿姨還有爸比睡。」

「老公完全沒有跟我說這件事！」原PO崩潰直呼，試圖想把這件事合理化，於是開口詢問為何與女同事睡一間？老公解釋，「那位女同事自己去，為了省房間錢就住一起 」，同時強調沒有發生任何事情。尤其老公露出一副理所當然的模樣，讓原PO難以接受，「感到不可思議。」

原PO之所以會懷疑老公偷吃，是因為前陣子工作上有活動，老公早上6點忙到晚上11點才回家，隔幾天原PO與朋友聚餐時，才得知老公載著同住飯店的女同事回家，然而老公不承認有這回事。

事實上，原PO曾與這名女同事有互動，對於老公與女同事同睡一間房的狀況，讓原PO難以釋懷，「一直覺得他們不可能發生不正常的關係」，畢竟女方也有交往多年的男友。最後，原PO哭嘆，「總覺得眼前這個最熟悉不過的家人...已經不是我認識的先生了。」

底下網友紛紛硬起來建議，「先找證據→錢到手→再來談，免得最後什麼都沒有」、「嗯這太明顯，應該大做特做過了，不要傻了」、「『完全』沒有跟妳說，太扯！不要再試圖合理化了，開始蒐集證據告死他們吧」、「小孩在都敢同房了，沒人在呢」、「為了省錢？那應該連韓國都不要去啊」、「居然是從5歲小孩口中得知這件事，光是這樣就夠離奇的了」。