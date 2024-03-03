一票人去日本睡覺！他傻「12點才起床」　網狂點頭：舒服優先

▲飛日本遊玩，不少人喜歡睡到自然醒才出門。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

出國住宿會睡到自然醒嗎？一名網友驚呼，難得出國一趟，為何有人睡到中午，等到下午出門逛一下，晚上又回到飯店休息了，似乎有些浪費出國時間。文章引發PTT炸鍋討論，一票人笑稱，看旅遊性質「第一次去的地方會急行軍，重遊的話就會比較放輕鬆！」

一名網友在PTT以「真的有人日本旅遊每天睡到中午？」為標題發文，他滿頭問號直呼，是否有人在飯店睡到中午11、12點才起床，「也不吃飯店早餐、也不出旅館，就一直睡到中午，然後下午才出去一下，可能晚上就又回旅館了。」

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原PO難以置信直言，既然都出國了，卻沒有享受異地風情，也不去品嚐當地美食，「真的有人這樣日本旅遊的嗎？這日旅時間不浪費嗎？板上過來人？」

文章曝光後，網友紛紛回應，「出國旅遊就是要放鬆啊，逼自己早起幹嘛」、「超爽！還有飯店設施可以玩」、「不是一堆網紅去馬爾地夫 一整天在Villa放空」、「有錢有閒的人都這樣玩」、「機票成本低的時候，怎麼玩都不奇怪」、「要睡覺在台灣睡就好」、「日本百貨公司都8點準備打烊，真的晚上不知道要玩什麼」。

一票網友直呼，「 玩一個點的話會，晚上再訂個好點的餐廳」、「應該有，出國次數很多的人，或天氣又濕又冷就不想出去」、「自助當然要輕鬆爽啊，排成急行軍行程根本比旅遊團還不如」、「看性質，第一次去的地方會急行軍，重遊的話就會比較放輕鬆」、「有些人只是去補貨，不是旅遊的」、「認真回，看住宿，我會訂貴一點讓飯店本身就算是景點，飯店不夠爽還待住宿才令人問號」、「之前老婆懷孕的時候，出去玩一切以舒服為第一優先」。

留言串中，一名住日台人也分享，「住日本第9年了，很多朋友來日本會來蹭住，認真說睡到中午幾乎是每個人都有，下雨就把行程順延，窩在我家玩手機的也有，甚至有覺得出了國感覺很放鬆，啥也不幹就借我家沙發睡了兩三天的（來玩一周的人）。人家出國是放鬆，旅遊只是放鬆的一種方式，又不是每個人出國都像走進吃到飽一樣一定要玩夠本，一張機票才多少錢？」

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）