全聯60元熱便當「黃金厚厚雞排」回歸！加17元還有飲料超划算

▲全聯幸福餐盒，比50元硬幣還大的「黃金厚厚雞排」在即日重磅回歸。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯60元幸福餐盒「黃金厚厚雞排」今（4）日起重磅回歸！比50元硬幣還厚的雞排，去年創造超過200萬個銷售佳績，成為幸福餐盒熱銷冠軍。如今慶祝冠軍口味回歸，還加碼在3/8~4/11期間，購買全聯美味堂便當全系列（包含60元幸福餐盒、89元熱便當），即可以17元加購原萃全系列茶飲任1瓶，等於吃便當配飲料，幫荷包省一波！

▲比50元硬幣還厚的雞排，去年創造超過200萬個銷售佳績，成為幸福餐盒熱銷冠軍。（圖／業者提供）



全聯幸福餐盒採3大規格製作，包括食材嚴格精選、每日新鮮現做、全程保溫配送，在每天午餐與晚餐2個時段上架，讓消費者拿在手裡都還是熱騰騰的。3/4起人氣最夯1、2名「黃金厚厚雞排、十三香雞胸」在全台319間門市同步販售，每周共限量6萬個。

▲3/8~4/11期間，購買全聯美味堂便當全系列，即可以17元加購原萃全系列茶飲任1瓶。（圖／業者提供）

根據統計，全聯60元「幸福餐盒」在2023年銷售1.6億元，等於賣出超過260萬個；高CP值讓許多網友也紛紛讚「60元一個真的很划算」、「好吃！手腳慢真的就沒了」，還有不少中南部民眾敲碗「許願來南部，拜託！」

全聯也公布，預計最快在今（2024）年上半年，會將熱便當的銷售據點增加至全台600間門市販售，包括在雲林以南～北高雄的部分門市供應，讓南部的消費者也能買到。