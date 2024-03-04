陸青年就業難　政協委員建議：所有單位拿出職位給大學生！

▲大陸全國政協委員、上海科技館館長倪閩景。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸青年失業率飆升，大陸全國政協委員、上海科技館館長倪閩景大膽建議，所有單位都拿出一些職位給大學生用於就業。倪閩景的建議很快在網路上引起熱烈討論，但很大一部份都是批評的，認為將影響其他族群的就業機會。

倪閩景首先提到，科學教育不應該侷限於做題和考試，而應該鼓勵孩子充分動手實踐，激發他們的創造力和探索精神，「科學教育面向的應該是全體孩子，我們需要為他們創造更多動手實踐的機會。」

在談到大學生就業問題時，倪閩景說，目前大學生就業壓力較大，許多單位招募門檻高，導致許多大學生難以找到心儀的工作，「我希望所有單位都能拿出一些職位給大學生用於就業。」

▼重慶一場招聘會。（圖／CFP）



倪閩景的建議很快引起網友熱烈討論，支持的認為，大學生擁有較高的學歷和知識儲備，應該得到更多的就業機會。質疑的則指出，該建議恐影響其他族群的就業機會。

對於網友們的質疑，倪閩景表示理解，但他認為這並不意味著不能為大學生創造更多的就業機會，「大學生的就業問題不僅關乎他們個人的發展，也關乎整個國家的未來和創新，我們應該從更宏觀的角度看待這個問題，為大學生留出更多的就業空間。」

倪閩景還說，單位在招募大學生時，應該注重實踐能力和創新能力，而不僅僅是學歷和成績，「我們應該給大學生更多的機會去展示他們的才華和能力，而不是僅僅看他們的學歷和成績。」

倪閩景強調，社會各界應共同關注大學生的就業議題，提供更多的實習和實踐機會，「只有透過實踐，大學生才能真正提升自己的能力，也能更適應社會的需求。」