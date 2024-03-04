「管碧玲就是來吵架的」　媒體人：漁船爭議短時間內不會落幕

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「管碧玲就是來吵架的」　羅旺哲：漁船爭議短時間內不會落幕

▲▼內政委員會 管碧玲 周美伍 邱太三。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

海委會主委管碧玲4日前往立法院為陸船翻覆2漁工死亡一事進行專題報告。媒體人羅旺哲指出，管碧玲就是來吵架的，因為表現越「大聲」、「越搶戲」，對民進黨、或是對新政府來說，將是好事，漁船爭議，看來短時間內，不會落幕。

羅旺哲說，內政委員會質詢內容沒什麼重點，但從委員會上的氛圍中、氣勢上，在野黨的動作，都輸給了管碧玲。

羅旺哲指出，在野黨當然知道管碧玲一定會瞎扯，但以目前質詢情況來看，即便瞎扯，但也拿她「沒皮條」。最後，就是整件事，淪為朝野口水。

羅旺哲表示，現在的管碧玲，講話「大聲」，代表有底氣。其中的轉變，可能就是在上週海巡署在的行政院的記者會上，定調政府態度是「不能道歉、不是碰撞、依法執行」。接著，看到的就是自己一連串的solo 。或許，對民進黨而言，看到管碧玲的表現，也許還會讚不絕口。

羅旺哲認為，這議題如果越吵越熱，就會擋掉許多執政缺失的討論，包括像是蘇丹紅等問題。所以，管碧玲的表現越「大聲」、「越搶戲」，對民進黨、或是對新政府來說，當然是好事。畢竟民生問題缺失，容易影響政府觀感。但像這種漁船爭議，尤其是碰到中國的事情，就是政治處理，上升到意識形態，就變成了認知問題。可以轉移執政問題，又可以塑造「抗中保台」氣氛，用一個管碧玲，就可以達成這樣的效果。

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