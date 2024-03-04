陸方未曾至金門殯儀館上香　吳沛憶質疑「聽說不讓家屬來上香」

▲立法院內政委員會今天討論金門近海快艇翻覆事故。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對金門近海快艇翻覆事故，民進黨立委吳沛憶今（4）在內政委員會質詢時指出，中方批評我官員「冷血」，海巡署是否有不讓中方人員來上香？海巡署副署長許靜芝說明，殯儀館是開放的，只要在開放時間都可以去。吳續指，「我聽說中方甚至不讓家屬來上香，我希望是沒有這樣的事情」。

立法院內政委員會今天邀請海委會、陸委會、國防部就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

吳沛憶質詢時關注海巡署是否有替往生者設立靈堂？許靜芝說明，事發第一時間，海巡署2月15日即為往生者設立靈堂持續至今，並按照台灣習俗，在往生者頭七時舉辦法會，且每天都有去上香。

吳沛憶追問，中方人員是否有來上香過？許靜芝回應，「就目前所知道的是沒有」，但中方人員有去現場招魂。吳又問，是海巡署不讓中方人員來上香嗎？許說，金門殯儀館是開放的，只要在開放時間都可以去。

吳沛憶續指，「我聽說中方甚至不讓家屬來上香，我希望是沒有這樣的事情」，她要求海巡署，未來若往生者家屬有任何需求，海巡署應盡人道關懷，盡力協助，許靜芝當即允諾稱是。