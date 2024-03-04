大陸兩會召開前　「逾5百億元撤出陸股」創單周新高

▲中國股市近日回升。（圖／CFP）

文／中央社

中國政協、人大「兩會」今明召開，先前大跌的中國股市也在國家隊進場下回升，但外資信心未回籠，截至2月28日當週，約16億美元（約新台幣509億元）資金從中國股票基金撤出，創下去年10月以來單週最高。

香港網媒01報導，近期中國政府積極加強投資者信心，並推出多項措施如限制賣空及加強對高頻率交易監管等。

但美銀策略師引述EPFR Global數據指出，截至2月28日當週，約16億美元資金從中國股票基金流出，為去年10月以來最大單週資金流出。

中國經濟復甦乏力，加上房地產債務危機，中國股市年前陷泥淖，直至中國官方大力救市，近期持續上漲；據瑞銀報告，截至2月底，中國國家隊已投入至少人民幣4100億元（約新台幣1.78兆元），未來仍有可能加碼。

但外資的撤出也顯示對於中國經濟信心未回籠，趁反彈出場。

中國重要的年度「兩會」今、明天召開，外界最關注的是中國國務院總理李強將發表任內首份政府工作報告，將涉及多項宏觀經濟數據目標。

中國6大券商經濟學家預估，政府將全年經濟成長目標設定約5%。

但英國廣播公司（BBC）中文網2月20日引述法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）預測，中國今年設定的經濟成長率目標將落在4.5%左右，除非房屋銷售和消費者信心大幅好轉，否則今年中國面對的經濟挑戰還是很大。

另智庫「經濟學人資訊社」（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）指出，中國經濟將在未來十年內繼續減速，EIU預測2024年中國實質經濟成長率是4.7%，「到2030年，預期經濟成長將下滑至3%以下」。