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社會 社會焦點 保障人權

包尿布進基隆看守所！男收容2天「血糖失控」亡　母獲國賠270萬

▲▼基隆看守所。（圖／翻攝自Google maps）

▲基隆看守所。（圖／翻攝自Google maps）

文／中央社

患糖尿病的李姓男子前年被送進基隆看守所收容2天即送醫不治。李母指控所方未依規定照護，又拒收她送去的藥物，請求國家賠償。地院審理後，認定所方未監控血糖數值有疏失，判賠近270萬元，可上訴。

台灣基隆地方法院民事判決書指出，李男犯加重竊盜罪被法院判刑3月確定，因未自動到案，基隆地檢署發布通緝。警方於民國111年5月14日逮捕李男並解送歸案，檢察官同日令李男入基隆看守所服刑。

李母指控，李男是重度糖尿病患，必須依賴口服藥物與胰島素控制病情，但所方除未在李男入監時調查健康狀況，又拒收她送到看守所的藥物。李男之後因血糖失控產生呼吸衰竭、高血糖併酮酸中毒、急性腎衰竭等併發症狀，於進入看守所後2天，也就是前年5月16日死亡。

李母依國家賠償法，針對醫療費、喪葬費、扶養費及精神慰撫金，合計新台幣719萬7686元，要求賠償。

基隆看守所指稱，李男經檢方發交看守所執行時，雖「身著尿布、不良於行」，但無其他異狀，未達拒收門檻。李母之後送藥因不符監獄行刑法、外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法規定，拒收也是依法行事，且李母僅泛指李男「需要安眠藥」，而非告知要送胰島素到看守所。

基隆看守所抗辯，李男入所後，所方人員有注意他的健康狀況，並在值勤人員聯繫簿內記載「患有糖尿病」。李男死亡當天上午7時的血壓、心跳、體溫還正常，不符緊急戒護外醫規範，後來病情生變，就算同日上午8時戒護就醫時，生理數據仍正常，並無管理不當或延誤救治違失。不治原因是李男未遵醫囑又長期酗酒，與收容管理無因果關係。

法院認為，糖尿病若放任血糖飆升，易導致昏迷終至死亡，是普遍常識。看守所沒有隨時注意血糖數值，一味推稱「量測血壓、心跳、體溫正常」，延誤李男就醫時機，判基隆看守所應賠償李母扶養費、精神慰撫金等共269萬7686元。

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