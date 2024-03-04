快訊／5億高中生命案再開庭！夏男又穿同一件衣服　頭髮剪短了

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中去年5月發生身價5億的賴姓高中生墜樓命案，離奇過程引發全台熱議，夏姓配偶被依偽造文書罪起訴，今(4)日上午9時30分台中地院再開庭，將針對2人在戶政事務所辦理登記的影片，以及結婚證人的證詞，稍早夏男已在法庭外現身，只見他依舊穿著招牌的藍色條紋POLO衫，頭髮已修剪過，雙手抱胸坐著等候。

▲台中5億高中生命案開庭，夏男現身。（圖／記者許權毅攝，下同）



本案發生在2023年5月4日，剛滿18歲的賴姓高中生，生前獲贈阿公價值5億元房產，與協助理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記後僅2小時，卻從夏男住處墜樓身亡，賴母召開記者會控告夏姓父子謀財害命，提告殺人、偽造文書等罪。

其中殺人罪部分，台中檢方調查後認為證據不足，予以不起訴處分，但由於全案疑點重重，諸多事證檢方在不起訴書中都無法提出合理解釋，經賴母聲請再議後，台中高分檢發回續查，全案仍在調查中，僅針對假結婚、偽造文書罪起訴。

全案於8月7日、今年1月15日、2月20日三度開庭，夏男皆堅稱與賴男是基於共同經營生活為目的合意結婚，不清楚為何賴生會墜樓，也否認假結婚，今天3月4日已是第4次開庭，將勘驗2人在戶政登記的影片，及傳喚證婚證人到庭說明。