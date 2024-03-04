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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯猝死派出所！醉倒路旁被帶回...震天呼聲突停止死因待查

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名的男子，日前因酒醉倒在路旁，民眾發現，撥打110請求協助，警員發現，男子因案遭通緝，經救護人員評估不須送醫，警方先將男子帶回派出所保護管束，待酒醒再製作筆錄，不料，男子突然毫無動靜，警員查看赫然發現已無生命徵象，送醫後仍宣告不治，警方立即調查，執法過程有無缺失。

▲毒品通緝的盧男，在派出所內猝死，警方展開調查不敢大意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員發現盧男無生命徵象，立即施予CPR急救。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，因毒品最遭新北地檢署發布通緝的51歲盧姓男子，上週二（27日）深夜11時許，酒後醉倒在中原街一帶公園旁，警方獲報趕抵，同時聯繫119，經救護人員詢問盧男，表示不需要送醫，經查詢發現盧男遭通緝，警員將其帶回派出所安置，待酒醒製作筆錄後，移送新北地檢署歸案。

▲毒品通緝的盧男，在派出所內猝死，警方展開調查不敢大意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方獲報，盧男酒醉路倒在中原街公園路旁。（圖／記者陸運陞翻攝）

盧男到派出所後，直接癱坐在地上昏睡，在等待酒醒期間，派出所長還上前搖動呼喚，盧男都能正常應答；約過1小時，原本呼聲震天的盧男，突然失去聲響，警員上前查看，赫然發現盧男已無呼吸心跳，立即施予CPR並撥打119，救護人員抵達，立即接手實施AED及CPR，並送往醫院急救，但經搶救仍宣告不治。

▲毒品通緝的盧男，在派出所內猝死，警方展開調查不敢大意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方將通緝的盧男帶回派出所，但因為酒醉直接癱坐在地上，所長上前查看狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局立即展開調查，並通知盧男家屬到院，隨後帶往派出所，調閱案發時警員密錄器、駐地監視器畫面，展現並無執法過當行為，而盧男家屬，對於警察執法作為並無疑義，而盧男確切死因，仍待檢察官相驗後進一步釐清，警方將協助家屬處理後續相關事宜。

▲毒品通緝的盧男，在派出所內猝死，警方展開調查不敢大意。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲救護人員將盧男送往醫院急救，但經搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和分局長趙家輝表示，獲悉後立即詢問中原派出所長，同仁是否有動手或壓制行為，並親自檢視駐地監視器、秘錄器、時序表，再成立包含副分局長、督察組長、偵查隊長的內部調查小組指派任務。趙家輝強調，事發當下要求同仁主動向家屬出示完整影像，坦言「同仁有錯就要即刻處理」。

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