新平板來了！蘋果估線上發布2024年iPad、Mac

▲蘋果預計線上發布新款iPad。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒 Macrumors 報導，匿名員工證實蘋果將在本周使用新聞稿形式公佈新品，不過具體新品內容暫不得而知，很有可能是新iPad、Mac 或配件產品。

彭博社的 Mark Gurman 認為，蘋果可能會發布新款 iPad 和 Mac，如果消息屬實，那麼預計蘋果將透過新聞稿的形式在其官網發布新品。

Mark Gurman 認為蘋果有望發布以下產品：

1.配備 M3 晶片和 OLED 顯示器的全新 iPad Pro

2.適用於 iPad Pro 的全新巧控鍵盤

3.兩款全新 iPad Air 機型，包括史上首款 12.9 吋機型

4.全新 Apple Pencil

5.M3 晶片的全新 13 吋和 15 吋 MacBook Air 機型

在發佈時間方面，Mark Gurman 表示蘋果計劃在3 月底發布支援新款硬體的iOS 17.4 特別版，因此預計這些新品將在3 月或4 月某個時候上市。

iOS 17.4 由於歐盟《數位市場法》的緣故，將在App Store 等方面做出重大改變。蘋果必須在 3 月 6 日之前遵守《數位市場法》以避免罰款，因此外界普遍認為 iOS 17.4 將在此之前發布。目前尚不清楚上述 iOS 17.4 的「特別版本」 有何特別之處。