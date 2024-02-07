　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

▲蘋果預期3月推出新款iPad Pro。（圖／9to5mac）

▲蘋果預期3月推出新款iPad Pro。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

外界預期蘋果最快將於 3 月發布新的 iPad Pro 系列，先前有傳言指出，價格將會出現「大幅」上漲，不過近期出現的新報告表明，價格上漲可能並不像最初預期的大幅度。

外媒The Elec之前的一份報告顯示，蘋果 11 吋 OLED 版 iPad Pro 的起價目標為 1,500 美元，12.9 吋版本的起價為 1,800 美元。相較於目前 iPad Pro 系列，價格大幅上漲。目前，11 吋 iPad Pro 起價為 799 美元，而 12.9 吋 iPad Pro 起價為 1,099 美元。

外媒9to5mac報導指出，今年 iPad Pro 的價格上漲幅度不會像之前傳聞的那麼劇烈。報告中未透露姓名的內部人士指出，配備 OLED 顯示器的 11 吋和 13 吋 iPad Pro 型號將比前代產品貴約 160 美元。

報導指出，如果蘋果確實選擇在整個 iPad Pro 系列中使用其 M3 晶片和 OLED 面板，價格可能會全面上漲多達 160 美元，約新台幣 5,020 元，這可能會影響銷售。

彭博社的Mark Gurman 最近報道稱，新款 iPad Pro 系列已經在蘋果供應鏈中投入生產，且蘋果計劃在 3 月發布新款 iPad Pro、iPad Air 和 M3 MacBook Air。

ET快訊
快訊／觀光署重大宣布　赴陸旅行團即起停招
快訊／雨來了！1地大雨特報　入夜後再擴大
快訊／棒球教練驚爆性侵6球員！　
首張1200萬刮到了！　他當場嚇傻：有沒有看錯
又有人回台被罰20萬！　5物品別再帶
和家人出國玩　王必勝再質疑：為何僅台中這包肉驗出
母植物人、父罹腦瘤　16歲兒休學扛龐大醫藥費
21歲兒打陳沂　媽媽出面：他很乖會顧店
連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身　女兒感動送飛吻

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

蘋果iPhone 16設計圖爆料　鏡頭垂直排列重回iPhone 12

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

蘋果iPhone 16設計圖爆料　鏡頭垂直排列重回iPhone 12

雙動力、3車型！MINI新一代Cooper汽油版亮相　台灣還要再等等　

智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

混到進口豬驗出西布特羅？　農業部：國外都用萊克多巴胺

曹佑寧看Dcard留言笑吐「真的滿黑暗」　想法高EQ：有討論總比沒有好

蔬菜要多吃！日本長壽研究：「抗老3寶」有益健康

Gogolook元月營收年增44% 　今年目標獲利倍數成長

台慶不動產桃竹苗尾牙　陳勢安現身氣勢如虹

反制中國更改M503航路！赴陸禁團令解除喊卡　1前提5月底前照出團

南消東門消防隊携手衛生局　舉辦新春防火宣導與義剪活動

英廉航降落前險墜湖！機腹擦過水面緊急拉高　航管1警示救了157命

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

3C家電熱門新聞

iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

餐後洗碗民調揭露手洗碗3大煩惱

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱

蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

iOS 17.4正式版3月登場　5大更新一次看

蘋果iPhone 16設計圖爆料　鏡頭垂直排列重回iPhone 12

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

蘋果Vision Pro拆解畫面出爐　工程師嘆「好難拆」

平均一天50元有找！　出國旅遊電信漫遊方案出爐

別安裝！　這款YouTube廣告攔截器被加惡意程式碼

Google停止「網頁庫存」功能！「1方式」可撈取資料

iPad mini被取代？蘋果傳將推全新首款摺疊產品

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

根據調研機構統計，2023年全球平板出貨量因淡季市場需求不佳，依舊處於下滑趨勢，從台灣平板銷量也可看出端倪，傑昇通信統計2023全年門市平板銷售情況，公布前十大平板熱銷機型，蘋果iPad及安卓平板各佔五席，全年銷售冠軍由價格免萬元的iPad 10.2九代WiFi（64G）蟬聯，旗艦級平板僅剩iPad Air 5代 WiFi（256GB），安卓最夯平板則是三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）。

「iPad放桌上」外國男友氣炸！她驚：台灣很安全

「iPad放桌上」外國男友氣炸！她驚：台灣很安全

蘋果傳「重整iPad陣容」　萬元內平價產品恐淘汰

蘋果傳「重整iPad陣容」　萬元內平價產品恐淘汰

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

日經：蘋果正將iPad新品開發移往越南

買iPad再等等！爆料曝明年三款新品將上線

買iPad再等等！爆料曝明年三款新品將上線

關鍵字：

iPad

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

快訊／竹北大貨車碰撞機車！騎士遭輾爆頭慘死

薇姿驚傳撤台！5月關閉零售點

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面