漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

▲蘋果預期3月推出新款iPad Pro。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

外界預期蘋果最快將於 3 月發布新的 iPad Pro 系列，先前有傳言指出，價格將會出現「大幅」上漲，不過近期出現的新報告表明，價格上漲可能並不像最初預期的大幅度。

外媒The Elec之前的一份報告顯示，蘋果 11 吋 OLED 版 iPad Pro 的起價目標為 1,500 美元，12.9 吋版本的起價為 1,800 美元。相較於目前 iPad Pro 系列，價格大幅上漲。目前，11 吋 iPad Pro 起價為 799 美元，而 12.9 吋 iPad Pro 起價為 1,099 美元。

外媒9to5mac報導指出，今年 iPad Pro 的價格上漲幅度不會像之前傳聞的那麼劇烈。報告中未透露姓名的內部人士指出，配備 OLED 顯示器的 11 吋和 13 吋 iPad Pro 型號將比前代產品貴約 160 美元。

報導指出，如果蘋果確實選擇在整個 iPad Pro 系列中使用其 M3 晶片和 OLED 面板，價格可能會全面上漲多達 160 美元，約新台幣 5,020 元，這可能會影響銷售。

彭博社的Mark Gurman 最近報道稱，新款 iPad Pro 系列已經在蘋果供應鏈中投入生產，且蘋果計劃在 3 月發布新款 iPad Pro、iPad Air 和 M3 MacBook Air。