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分不清楚IPad？蘋果傳「重整iPad陣容」　萬元內平價產品恐淘汰

▲2024年將推出的iPad Pro漲幅近9成。（圖／取自MacRumors）

▲蘋果明年預計將重整iPad陣容。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

想買平板嗎？根據彭博社記者 Mark Gurman 資訊指出，蘋果計劃在2024 年對iPad 系列產品線進行全面改革，減少產品種類的混亂並提升銷量。他也預計，在重整產品線的狀態下，萬元內的第九代 iPad 機型也將走入歷史。

型號發展

十年前，iPad 系列只有一大一小兩種產品線，前一年的舊版都會打折販售。隨著時間的推移，蘋果逐漸推出了更多的型號，除了標準版和 mini 系列 iPad 之外，蘋果還拓展新的入門級型號、高端 Air 和旗艦級的Pro 版本，甚至後來Pro 版本還細分為兩大產品線。

這個策略最初是為了吸引各種層次的消費者，讓 iPad 持續提高，以至於蘋果已經連續多年將 Mac 置於次要位置。不過過去的策略也導致現在iPad 產品線已經變得相當混亂。

蘋果目前在販售的iPad 機型主要分為五種：Pro、Air 和 Mini，以及第九代和第十代入門級 iPad。大部分狀況中，這些產品之間就只有尺寸、螢幕等微小的差異，除了入門級型號之外，晶片和功能也大都相似。

且目前蘋果一系列配件相容性不統一，蘋果目前在售的 Apple Pencil 就有三種，其中新的低階版本卻不適用於最便宜的入門級iPad，而最高階的產品則與最新的iPad 不相容。

重整型號、配件混亂

Mark Gurman也認為，隨著疫情後 Mac 又開始大受歡迎，蘋果現在已經充分意識到，必須盡快理清 iPad 產品線，而曾經被忽視的 Mac 則會有新的發展規劃。

目前，蘋果只提供兩種不同尺寸的 MacBook Pro 和 MacBook Air，也就是 14 吋和 16 吋的MacBook Pro 以及 13 吋和 15 吋的MacBook Air，而且這兩大系列有著十分明顯的區別，Pro 型號擁有遙遙領先的顯示器和處理器，但定價同時也是「遙遙領先」。

蘋果希望將這種產品「清晰度」帶到 iPad 系列產品線上。首先希望減少 iPad Pro 和 Air 之間的混淆。也就是說，Pro 系列機型將迎來重大改革，預計包含 OLED 螢幕及新外觀設計、M3 晶片和升級更新的巧控鍵盤等配件。

就螢幕尺寸而言，iPad Pro 和 Air 確實有相似之處，其中 iPad Air 將分為 10.9 吋和 12.9 吋，而 Pro 則是11 吋和13 吋。iPad Air 顯然比 Pro 稍微低端，但也要比標準版iPad 強出不少，這就避免 iPad Air 和iPad 10 現在這麼混亂的局面。

Mark Gurman 提到，當第 11 代 iPad 發佈時，蘋果也會逐步淘汰第九代機型，後續 iPad mini也將進行更新迭代，主要是搭載了更快的處理器。隨著第九代iPad 的停產，蘋果也將逐漸淘汰較舊的Apple Pencil 等配件，進一步清理產品線。

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