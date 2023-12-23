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蘋果新專利曝光　Mac有望搭載「螢幕下鏡頭」

▲M3 MacBook Pro。（圖／MacRumors）

▲MacBook有望搭載螢幕下鏡頭。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

美國商標和專利局（USPTO）近日公示的清單顯示，蘋果獲得一項Mac相關的設計專利，未來 Mac 產品可能支援 Face ID。

該專利編號為US 20230409075 A1，專利名稱為《具備螢幕下鏡頭的電子產品》。專利描述中稱，當前電子產品中的前置鏡頭會佔據螢幕的部分區域，減少螢幕的潛在顯示區域。因此，蘋果提出將鏡頭放在螢幕下方的設計。

該設計主要包括以下幾個方面：

1.顯示器具有前後兩層，前面用於顯示影像，後面用於安裝鏡頭。
2.前表面上具有多個孔徑，用於將光線從前表面傳輸到後表面。
3.後表面上安裝鏡頭，用於拍攝對象。
4.處理器用於接收和處理拍攝後的影像。
5.兩層數位濾波器用於減少由顯示器引起的影像失真。

這種設計可以有效地將鏡頭隱藏在螢幕下方，同時不影響螢幕的顯示效果。不過，該設計也存在一些挑戰，例如如何減少由顯示器引起的影像失真。如果蘋果能夠克服這些挑戰，並將螢幕下鏡頭技術應用到Mac設備上，將會為Mac用戶帶來更安全、更便捷的使用體驗。

蘋果目前尚未公布將螢幕下鏡頭技術應用到Mac設備的具體時間表。不過，根據蘋果的慣例，其通常會在其旗艦產品中率先採用新技術。因此，螢幕下鏡頭Mac產品有可能在2024年或2025年推出。

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