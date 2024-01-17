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2023年平板熱銷榜出爐　免萬元iPad持續霸榜

▲2023全年平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）最夯。（圖／傑昇通信）

▲2023全年平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）最夯。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

根據調研機構統計，2023年全球平板出貨量因淡季市場需求不佳，依舊處於下滑趨勢，從台灣平板銷量也可看出端倪，傑昇通信統計2023全年門市平板銷售情況，公布前十大平板熱銷機型，蘋果iPad及安卓平板各佔五席，全年銷售冠軍由價格免萬元的iPad 10.2九代WiFi（64G）蟬聯，旗艦級平板僅剩iPad Air 5代 WiFi（256GB），安卓最夯平板則是三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）。

傑昇通信統計2023全年門市平板銷售資料分析，全球通膨與利率飆升是去年經濟動盪的主因，面對疫後經濟復甦放緩，對平板的需求遞減，價格先決的台灣市場，在選擇上也以萬元內的入門平板為主；然而隨著庫存水位趨於穩定，看好2024年蘋果對iPad產品線進行整合，即將推出全新iPad系列，相信透過持續折扣和新品加持，平板出貨表現可望回溫。

傑昇通信表示，面對年年飆漲的物價，自2021年底上市的iPad 10.2 9代WiFi（64G），通路一直以免萬元的價格銷售，難怪連續兩年都是果粉願意買單的冠軍機型；近期也傳出因為蘋果iPad規格太多，將陸續收斂iPad系列，首當其衝的就是定位與前代過於接近第十代iPad，若選擇停產，萬元平板恐走入歷史，消息一出也造成詢問潮。

▲2023年傑昇通信門市平板銷量榜。（圖／傑昇通信）

▲2023年傑昇通信門市平板銷量榜。（圖／傑昇通信）

與此同時，隨著用戶圍繞生產力和內容消費的需求不斷變化，接近11吋的大螢幕平板逐漸成為新的消費風口，像是第三名的iPad Air 5代WiFi（64G），雖是前一代的M1處理器，依舊保有旗艦級效能，價格比iPad Pro更親民；若只想使用平板的基本功能，千元級平板最熱銷的三星Galaxy Tab A8 WiFi（64G）去庫存化的腳步加速，可得把握最後所剩無幾的數量。

致力於推動產品創新和高性價比平板的OPPO及小米，自疫情期間擠入平板市場上大展身手，安卓平板便不再是三星的天下，表現出色的OPPO Pad Air具備螢幕分割功能，可同時處裡多個分頁或應用程式，另外還提供跨裝置智慧體驗；另一款也是近期安卓平板熱銷款的紅米Pad WiFi（128G），配置10.6吋大螢幕，內建大容量8,000mAh電池，可說是小資族的高CP值選擇。

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