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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

證實中方要求海巡人員到中國接受訊問　海巡署：這幾天溝通已化解

▲▼黃捷 聯訪 搶麥克風相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

大陸的「三無漁船」非法闖入金門禁限制海域，遭我方海巡人員追緝，卻拒檢並蛇行逃逸，最終2漁工溺斃，引來關注。海巡署與陸方代表團於金門多次協商，至今卻無結果，更傳出中方希望我海巡人員應到中國大陸接受訊問。民進黨立委黃捷4日質詢時問及此事，海巡署副署長許靜芝表示，雙方協商因用溝通而非談判一詞較妥，而確實中國大陸有提出這樣的要求，但這幾天已經逐漸化解。

立法院內政委員會4日邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等針對陸船翻覆2死一事於立法院內政委員會進行專題報告。黃捷上台時首先表示，非常支持專報名稱更正，在真相還沒釐清不應該使用「撞船」這個名詞，應用更中性的字眼去訂定。

黃捷說，海巡執法白紙黑字都有寫，中國大陸的漁船不能進入禁止水域，海巡署可依法驅離，甚至扣留其船舶，整件事要回到事實基礎，因為這件事會發生，是因為我們在執法。

黃捷提到，中國大陸面對三無船隻的作為是更嚴格的，而我們政府積極查緝的時候，用克制方式照以往慣例處裡，卻還是有人說執法過當，我們有嗎？

管碧玲回應，所有跡證顯示同仁沒有執法過當，但還是要以昭公信，讓檢察官還原真相，她也特別報告，這10幾天談判，他們沒把案情說出來，因為兩岸在談判桌上溝通，說出來責任明顯會歸於一方，但現在跟家屬談人道撫慰，但談案情責任在對方，所以海巡署等相關部門忍受社會給的壓力，今天到國會才不得已要揭露出來。

黃捷說，談判過程中傳出海巡人員被要求到中國大陸接受訊問。對此，許靜芝表示，他希望用溝通這詞來界定兩方的對話，在這個溝通過程當中曾經有過上述這樣的說明，但經過這幾天溝通，已經逐漸化解。

黃捷表示，這段期間很多人要求海巡官員道歉，但她要求絕對不能道歉，沒有道理要道歉，希望在司法調查及責任釐清出來前，都不應該道歉，並強調三大原則，包括捍衛漁權、維護治權、鞏固主權，也建議管碧玲應全面加裝及升級全船監視系統、強化巡邏編制、加派大噸位執法船。

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