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國旅民宿「1晚1千2」還是沒人住！業者痛罵：都這群人害的

▲▼民宿停業卻有一間是亂的！　監視器一看「有男子闖入」（圖／取自免費圖庫pexels）

▲宜蘭一名業者指控，平日房價只要1,200元，還是沒人來住，因為都顧客都被非法業者吸走。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

由於國旅的住宿費用太高，許多民眾寧願出國，也不願意假日當盤子。對此，有名宜蘭民宿業者出面指控，平日的雙人房價格只要千元，仍舊是乏人問津，罪魁禍首是那些非法業者，開出更低的價格將顧客攬走，才會導致有這種亂象出現。

這名業者在臉書上匿名指控，自家的民宿價格不高，平常日雙人房住宿只要1,200元，如果超過下午3點入住，還能享有晚鳥優惠，價格更加便宜，不過仍舊是乏人問津。

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業者實際到訂房網站查詢，才找到罪魁禍首，原來是有許多非法民宿，開出了更低的價格招攬客人，而這些非法民宿不需消防安檢、投保意外險，或是填寫報表，還可以無限擴張房間數，直接搶走了旅宿業的大餅。

▲飯店,民宿（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲業者指控，即便檢舉了這些非法民宿，非法業者換個名字就會繼續營業。（示意圖／免費圖庫Pexels）

業者指控，就算檢舉了這些非法民宿，但因為數量眾多，且檢舉停業後，一改名就立即復業，根本就抓不完，讓他十分無奈，甚至開始反思，是不是別守法比較好，不守法反而還更容易生存。

貼文曝光後，立即掀起同業共鳴，不少人感嘆，除了非法住宿取締不力以外，還有同業削價競爭，最後只會搞死旅宿業，尤其是疫情以後，民眾都出國旅遊，導致國內房價只能削價競爭，經營相當困難。

不過，也有許多民眾持反對意見，「要說就要說完整，95％的人誰平日可以隨意放假出門玩？假日價格你是否也跟進天價？不要只挑對自己有利的條件來說，消費者不是白癡」、「平日放假的人少，當然就沒什麼人要住，你假日如果還是這麼低價，連po都不用，一堆人搶著住」、「你要有口碑，說不定敗譽參半，消費者也是會挑的。」

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