台人全瘋出國「怎樣會考慮國旅？」　大票曝1玩法：唯一解

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人覺得國旅價格昂貴，出國玩CP值更高。就有網友點出國旅2大缺點，包括去哪感覺景點都是重複的，以及一晚住宿房價不菲，不如歸在家，一年出國一次，也忍不住好奇，要怎樣才會考慮國旅？不過，就有人點出1種玩法，「一日遊唯一解」，話題引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「大家要怎樣才考慮國旅？」文中直呼，他個人短期內不會再考慮國旅了，「1.去到哪裡都重複景點。2.隨便一晚住宿都破萬」，不如歸在家一年，一年出國一次。

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貼文一出，許多人也點頭，「淡季去日本划算太多」、「直接把住宿費換成機票去日本玩都爽」、「我一年保底去日本兩次」、「一年出國一次也不錯。」

不過，就有網友表示，「高雄就很認真救國旅啊」、「去台南吃吃喝喝，非假日」、「住宿1000～2000，一泊一食，就有救了」、「台灣就愛什麼銅板美食，夜市降價百元以下再說。」其中，超多人提到3字，「一日遊唯一解」、「一日遊，非假日去」、「一日遊」。

也有人覺得原PO太誇張，「隨便一晚破萬？你是都住信義區還是涵碧樓膩？明明一堆住宿假日兩千的」、「隨便找正在開的阿里山櫻花都有兩千多的，搭個台灣好行是要花多少錢？」