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客訂6人通鋪3人住　店家一問「還有2小孩」！霸氣空房全讚爆

▲飯店,白色,床單,被套。（圖／pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些家長帶孩子出去玩，不想多花錢訂一間房或加床，令旅宿業者為難。就有店家接到訂單，有人訂六人通鋪房，卻顯示只有三位成人入住。致電確認發現，事情果然不簡單，因為其實有五人要住，「還有兩個小孩」。店家只好出招，霸氣直呼，「寧願沒賣掉也不給刁民住」，引來眾人比讚。

有店家投稿「靠北住宿2.0」，說他某天從平台接到一張六人通鋪房（以人頭計費）的訂單，可訂單顯示只有三位成人要入住，店家就直覺事情沒這麼簡單，便撥電話給顧客確認，「您只有入住三位成人嗎？」電話那頭，是一位婦人的聲音，「三位成人，另外還有兩個小孩。」

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店家再問「請問小孩多大呢？」沒想到分別已經小學一年級、三年級。默默掛上電話後，店家就依照標準流程作業，在平台上發三日內要繳訂金的通知，並不再主動聯繫客人或催繳訂金。

三天過去了，客人還沒匯訂金，業者一早就在平台上留言，通知未依時繳納訂金、不再保留房間，並通知平台取消該客人訂房。最後還把該房間的資訊關閉三天，直呼「寧願沒賣掉，也不給刁民住……」

貼文一出，許多人忍不住比讚，「觀念正確，明明準備入住五人，卻希望付只三個人的錢，接了肯定有更大的麻煩啊！」「通鋪是以人頭計算，多兩個孩子卻不報，會佔兩床位，可能還會凹備品」、「一般是6歲以下不收費吧！」、「以前遇過客人打電話問房說2大1小，到現場那個小孩比我還高半顆頭…（我163）。」

不過，也有網友認為，「系統有些設定，只要超過4人，就必須加訂一間房，讓父母很難處理，只能少報一個，再告知飯店，並不是故意」、「我自己做旅行社，我不認為消費者有需要知道通鋪一定是人頭計價，不能人頭計價的話，你自己大可標註『入住人數與預約人數不符，可拒絕入住』就好。」

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