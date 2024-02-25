假日國旅房價貴！交長曝可望降價時間點：沒降我罵他們　業者委屈

▲交通部長王國材透露，國際旅客恢復1200萬人次水準，填補旅宿業平日離峰，假日房價可望降價。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者李姿慧／台北報導

假日國旅部分房價讓國人喊貴，交通部長王國材透露，若國際旅客來台回到1200萬人次水準，填補旅宿業平日住宿離峰，就有理由要求業者降價，將討論尖峰降價，王笑著說，如果離峰賺到錢，尖峰還這麼貴，他就會罵他們了。不過旅宿業表示，並非全台房價都7千、上萬的，也有不少1千、2千元，旅客可自由選擇。

交通部長王國材近日受訪表示，國內尖峰、離峰房價差別很大，周五到周日為住宿高峰，房價很貴，但平日很便宜，他過去也有跟旅宿業探討過這個問題，旅宿業得靠尖峰賺的錢彌補平日離峰。

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不過王國材也透露國際旅客來台恢復疫情前水準，房價可望降價，王國材表示，國際觀光客來台灣旅遊不會選周六等假日，可填補平日住宿離峰，現在趕快拚國際觀光客量回來，離峰住宿率缺口補了，沒有理由尖峰不降價，業者也同意這樣說法。

王國材指出，隨國際觀光客回流，回到1200萬國際旅客水準，離峰住宿就會補起來，也有理由要求旅宿業降價，將跟業者討論屆時尖峰降價。

王國材笑著表示，如果離峰賺到錢，尖峰還這麼貴，他就會罵他們了。王國材強調，他認為今年達到1200萬國際觀光客是樂觀的，今年航線預估也可以恢復到9成以上。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元表示，每個國家都有高階和平價飯店、旅館，一般旅館房價有500到5000元不等，有些新建飯店設施和服務品質提升，建築成本也高，房價高，也都有公告，不是全台旅館都是7千、8千到1萬多元的，也有很多房價是8百、1千、2千多元，這是自由市場，每個縣市房價都有高價和低價，民眾都可以自由選擇適合自己的價格，也有很多平價可以選。

▲國際旅客恢復疫情前水準，交通部認為假日尖峰房價將是降價時間點。（示意圖／記者李姿慧攝）

洪崇元說，有許多特色旅宿事實上都是非法的，但價格不但很高，且還要2、3個月前才能訂得到，清境農場、墾丁等有7到8成非法旅宿，高單價把整體房價拉高，政府卻拿非法旅宿沒辦法，。

洪崇元指出，不少一般旅館沒有漲價，假日房價定價頂多多個2成，但現在旅宿業缺工，員工薪水調漲，原物料也調漲，水電也漲價，其中電費還比疫情前多一倍多，成本大增，平常沒旅客也要付薪水給員工，每隔3到5年就要整修旅館飯店，床單等送洗也漲了，成本這麼高，政府也不開放移工投入旅宿業，各界攻擊房價還要求降價，對旅館業來說不太公平。

洪崇元說，去年648萬名國際旅客來台，但一般旅館都沒甚麼生意，到底這些國際旅客去住哪裡，國際旅客自由行並不是像疫情前陸客團，一來台灣就是環島一圈，一團就是來7天，每個地方的旅館飯店都可以受惠，現在國際觀光來台，頂多就是在台北、九份、宜蘭、桃園和新竹，中南部業者受惠不多，今年畫個1200萬國際旅客大餅，是不是能受惠還是未知數，政府要讓旅宿業者真正有做到生意，價格才有調整空間。