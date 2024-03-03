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碰撞非撞船！海巡署堅持用「事故」　不接受撞船專案報告

▲▼行政院長陳建仁、海委會主委管碧玲，接受立委呂玉玲質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長陳建仁、海委會主委管碧玲，接受立委呂玉玲質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者張君豪／台北報導

3月1日海巡署接獲海洋委員會轉立法院內政委員會議程通知，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專案報告。海委會認取締對岸越界漁船執法案迄今，引發諸多關注，要求專案報告須回歸強調執法正當性的事實、回歸執法案件本質，海巡署希望能透過報告證明並非「撞船案件」，並向關心本案的立法院內政委員會及社會各界詳實還原事實經過。

海巡署發言人、副署長張忠龍指出，無論是一般船艇併靠，或海巡人員執行登檢，船體「碰撞」或「碰觸」均在所難免，惟探究其本質，與「撞船」仍有主、被動、強度之不同，為能捍衛執法正當性，希望能調整專題報告名稱。此外，各機關赴立法院專案報告，偶有報告單位因為排案名稱與機關業務本質不同而改名之情形，海巡署3日發表聲明強調並非首例。

▲王鴻薇指出，海委會5年前就承諾編列密錄器預算。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）
▲王鴻薇指出，海委會5年前就承諾編列密錄器預算。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

但外界質疑，包含海委會在針對2月22日當天、召開的專案記者會，用的名稱就是「海巡署針對0214金門海巡CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」，海巡署3日再度說明，強調當天召開正式記者會名稱「海巡署金門0214專案小組記者會」，但遭後端直播工作人員誤植為「海巡署0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」案情說明記者會。對於本署人員未能以金門記者會名稱為直播下定標題，導致產生誤解，特予澄明。

但外界關注的是，關於金門海巡艇CP-1051在追逐擅闖禁限制水域的大陸漁船、導致陸船翻船，兩名大陸船員身亡，過程中金門海巡艇是否有與大陸漁船發生碰撞？是否因碰撞導致陸船翻覆？及衍生後續兩名大陸漁名喪命的意外等關鍵問題，迄今仍未獲海委會及海巡署對外說明清楚。

海巡署發言人表示，此次因修改立法院專案報告名稱及新聞處理未臻嚴謹，對召委高金委員素梅有失禮之處，海巡署願承受指責，但未來海巡署仍將堅定依法行政，持續捍衛海疆。

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