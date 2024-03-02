陸船翻覆案釀2死　海委會：專案籌補密錄器及360度監視錄影設備

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會4日將邀請海洋委員會主委管碧玲等官員就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。海委會的書面報告已送抵立法院，根據報告內容指出，為避免類案再生，將專案籌補密錄器及建置全時360度監視錄影設備於CP艇，確保蒐證作業完備。

針對陸船翻覆案，海委會在報告中分為三段來說明，分別為執法過程、後續處理以及研析檢討。海委會表示，2月14日海巡署雷達偵獲不明目標進入我方限制水域，即通報金門海巡隊查處。13時05分，線上CP-1051 艇於金門北碇島北方 0.7 浬(我方禁止水域線內 1.1 浬)發現乙艘「無船名」大陸快艇，巡防艇以聲光、廣播該艇停船受檢，惟該艇拒絕配合停船受檢蛇行逃逸。13 時 10 分，陸船以大角度向右急轉發生翻覆，4 名大陸船員全數落海，其中3人立即 由 CP-1051 艇救起送醫;另因尚有1名船員未尋獲，金門海巡隊旋即增派6艇次巡防艇馳援，後於15時50分在翻覆船艙內發現船長，經緊急送往金門醫院，最終2人急救無效宣告死亡。

海委會說，面對傷亡第一時間委請海印寺師父安靈、誦 經，安置靈堂、安頓亡靈、撫慰家屬，本案自家屬抵達後，即啟動相關協商作業，雙方分就於「真相」、「道歉」、「究責」及「賠 償」等議題進行協商，海巡署持續以最大誠 意，提供具體撫慰方案，期給予家屬最實質的協助與保障，儘速完成善後工作。

海委會表示，因海巡署CP(多功能)艇未配置全船監視系統，自發現越界陸船蛇行、開始廣播、趨近到快艇翻覆，前後約5分鐘，在執法過程中因高速追逐狀況，船身受海浪影響劇烈晃動，同仁須高度專注維持平衡，致該名負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材（手持式攝影機）完成蒐證之程序；為避免類案再生，將 專案籌補密錄器及建置全時360度監視錄影設備於CP艇，確保蒐證作業完備。

海委會提到，內政委員會於108年會議決議，考量海巡人員執法環境特殊，建議海巡署應於二個月內研議配發密錄器予基層人員，期間雖陸續籌補1,358台，惟目前配發所屬使用密錄器，未採用執勤人員每人一台方式配發，未來將改採每人一台方式配發。

海委會指出，海巡署原已完成114至117年「海巡基本裝備汰補改善中程計畫」籌購，因行政院核准用支第二預備金，將提前於 113 年完成密錄器編裝率 100%目標，加速籌購不足數量。

