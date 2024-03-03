桃園社企中心招募「ESG永續菁英團隊」　報名至3／20截止

▲樹冠影響力執行長楊家彥分享ESG發展及應用趨勢。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會企業中心持續辦理「2024 桃園ESG永續菁英團隊招募計畫」，透過實體說明會，吸引許多具潛力的社會企業、社創組織及非營利組織參與。青年局3日指出，本計畫開放報名至3月20日止，歡迎桃園社會企業、社創組織及非營利組織等團隊把握機會報名參加。

▲洺鈞畜產創辦人楊舒翔分享ESG合作經驗。（圖／青年局提供）

此外，社企中心也將同時招募更多實習生成為團隊生力軍，透過優質實習生的參與，共同產出更具影響力的報告書；提供創業家小聚的多元合作平台，增加團隊與大企業進行ESG 攜手合作的機會，共創永續發展的新格局。

桃園社企中心表示，為了協助團隊掌握ESG永續報告書的核心關鍵，實體說明會邀請多名業界人士分享經驗，如樹冠影響力執行長楊家彥，分享如何運用永續報告書量化組織的永續成果及社會影響力、2023年菁英永續團隊—洺鈞畜產科技公司創辦人楊舒翔，分享過去參與本計畫獲得的豐富收穫。

▲2024桃園ESG永續菁英團隊招募計畫說明會。（圖／青年局提供）

洺鈞畜產科技公司致力推動畜牧業轉型，發展無抗生素養殖的解決方案，用「中草藥飼料添加物」的產品取代抗生素養殖，提供安心健康的雞肉與雞蛋給消費者。創辦人楊舒翔表示，本計畫提供免費的20小時ESG課程對公司有很高的價值，透過完整的ESG學習歷程，從基礎的法規概念到未來趨勢的應用，讓初學者能夠快速抓到學習要點，釐清組織在各方面的優缺點，對於撰寫ESG報告書和擬定未來發展策略非常有助益。

市府青年局局長侯佳齡表示，桃園近年在永續發展的表現屢獲肯定，除了市府看重永續發展，桃園的企業也緊緊跟隨永續的趨勢積極轉型，才能讓桃園的經濟與永續共存共榮。因此推動ESG投資和企業治理是非常重要的，本次的招募計畫將提升團隊對ESG的理解和應用，市府也將透過輔導與課程等多元的方式，提供更好的團隊發展條件，提升社會企業及社創組織在市場上的競爭力。