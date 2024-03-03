心情不好騎上國道吹風　失意男跌落6m深涵洞！破相斷牙送醫

▲一名男子自稱心情不好，騎車外出誤上國道，結果跌落6公尺深涵洞。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警消上午9時55分獲報，有男子跌落西屯區廣福路161巷的國道涵洞，經派員了解，44歲陳姓男子供稱心情不好、精神不佳，騎機車外出散心竟騎上國道，騎到涵洞上方時想停下吹風，結果一時重心不穩跌落6公尺深的涵洞下方，所幸牙齒斷裂、意識清楚。

台中警方連絡國道警方到場得知，陳男自行騎車，不慎從國道掉落下方涵洞，消防人員表示，陳男額頭、鼻樑撕裂傷、牙斷、意識清楚，送往台中榮總送醫。