快訊／台中男失蹤整晚　女友發現他陳屍車內！警封鎖調查中

▲台中男陳屍路內自小客車，警封鎖調查中。（圖／民眾提供）
記者鄧木卿／台中報導
台中市31歲金姓男子2日晚間開車從潭子住家離開，家人遍尋不著，擔心不已，母親通報失蹤，金的女友3日上午外出找尋，中午11時38分在西屯區西屯路三段往郊區方向過東大路一段旁，發現金男車子，開門後發現金男已全身僵硬，副駕駛座踏墊上有已燒完的木炭，無急救無送醫，警方已通知家屬到場，釐清案情。
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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995
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台中市31歲金姓男子2日晚間開車從潭子住家離開，家人遍尋不著，擔心不已，母親通報失蹤，金的女友3日上午外出找尋，中午11時38分在西屯區西屯路三段往郊區方向過東大路一段旁，發現金男車子，開門後發現金男已全身僵硬，副駕駛座踏墊上有已燒完的木炭，無急救無送醫，警方已通知家屬到場，釐清案情。
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