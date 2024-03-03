快訊／台中男失蹤整晚　女友發現他陳屍車內！警封鎖調查中

台中市31歲林姓男子2日晚間和女友吵架後，11點多跑到大樓頂樓13樓，攀爬上基地台架企圖跳樓，警消獲報到場，119人員在樓下鋪設氣墊，員警則在樓上輪番勸說，林男醉言醉語，渾身酒味，雙方僵持到3日凌晨5點51分，林男受不了寒風移到低處，員警們見狀一擁而上，順利拉下強制送醫，化解一場危機。