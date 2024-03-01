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國道服務區營收首度破50億大關　金雞母清水服務區奪冠

▲▼7-11接手「清水服務區」，將在3月1日起進行大改造。（圖／7-11提供）

▲清水服務區去年仍是國道服務區金雞母，今年3月後將由7-11接手並進行大改造。（圖／7-11提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後國旅回溫，去(112)年國道交通量達35647百萬車公里，創下歷年新高，也帶動國道15個服務區去年整體營收達50.9億元，首度破50億大關且成長22%；年度金雞母則由清水服務區蟬聯冠軍，一年可拿下7.61億元營收，客單價冠軍仍是蘇澳服務區。

受惠於疫情後出遊潮，加上112年有7個連續假期，多處國道服務區整修新風貌，帶動整體營收達50.9億元，超越105年高點41.67億元，首次突破50億元大關，成長22%。

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高公局表示，除古坑、南投服務區因換約裝修施工外，其餘服務區112年均創歷史新高營收。

高公局統計，去年國道服務區金雞母，仍是由清水服務區拿下營收最高排名，創下7.61億元營收，第2至4名是關西5.5億元、西螺5.11億元、泰安4.99億元，均是首度突破或接近5億元，而第5名的東山，也是超越往年3億元，來到4.4億元。

▲▼國道服務區營收。（圖／高公局）

▲▼國道服務區營收趨勢，以及營業額和客單價排行。（圖／高公局）
▲▼國道服務區營收。（圖／高公局）

高公局表示，各服務區112年營收均提升至億元以上，包括五楊通車影響營業額的中壢1.31億元，唯一處於平面道路的石碇1.32億元，及位處國3末端的關廟1.48億元，各服務區展現亮眼。

此外，國道服務區的客單價也連3年成長，由110年144元、111年155元增加到112年為159元，第1名是由蘇澳服務區204元奪冠，而第2、3名則是清水200元及南投176元，主要是以旅遊客群為主，民眾出遊後購買在地特色伴手禮，衝高客單價。

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國道服務區清水高公局營收

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