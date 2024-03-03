休息站「1零嘴必買」這樣噴200元　全場哭認好吃：買不起了

▲網友買魷魚絲，驚嘆這樣要200元。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「我太久沒開車了！」一名網友透露，去國道休息站逛了一圈，忽然想吃魷魚絲，但份量卻讓他傻眼不已，「這樣200元，大約8隻筷子的量！」文章曝光後，網友都直呼魷魚絲確實好吃，但如今吃不起了，「之前每去必買，現在買不起了」、「魷魚絲本人本來就不便宜，秤重手工更貴」。

一名網友在臉書《爆怨公社》開頭便先感嘆，「我太久沒開車了...」最近到高速公路休息站覓食，嘴饞買了一份魷魚絲當零嘴吃，但價格與份量讓他驚呆。

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照片可見，原PO特地拿了免洗筷當比例尺，「休息站的魷魚絲這樣200元，大約8隻筷子的量，還是平常都一絲一絲的平放，所以看不出來？」

文章曝光後，網友也直呼好吃，但價格真的不親民，「這個之前也愛吃，漲太誇張了，所以就不曾再買了」、「很好吃啊！但...現在吃不起了」、「如果有標價就別抱怨」、「『休息站』才是重點」、「超貴...一年大概吃一次」、「魷魚絲本人本來就不便宜，秤重手工更貴」、「之前每去必買，現在買不起了」、「休息站一個紅豆餅30元」、「房租+薪資=成長的陣痛，回不去的曾經」、「這個百貨公司也有啊，真的好吃但是也真的很貴」。

有網友直言，「高速公路的休息站，已經成為尿尿的地方，已經不進去當凱子。其實魷魚沒有漲很多，疫情後價格有平穩一波，主要是休息站的租金漲太多，加上台灣商家不漲價是跟不上時代，所以不漲對不起自己」。