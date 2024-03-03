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再創新高！白沙屯媽祖進香報名飆破16萬　廟方曝原因

▲▼白沙屯媽祖今年南下北港朝天宮進香，報名人數今天破16萬人，再創新高。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

▲白沙屯媽祖今年南下北港朝天宮進香，報名人數今天破16萬人，再創新高。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，從2月16日至3月14日受理報名，廟方準備13萬5800套報名配件，今(3)日上午已經突破16萬人報名，估計3/14日報名截止將超過17萬人，創下歷史新高。

報名跟隨白沙屯媽祖南下進香信眾人數遠超過廟方的預期，拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，今天上午徒步進香報名人數已經超過16萬人，報名人數創下歷史新高，廟方不會停止報名，至3月14日報名截止日期前，估計還有6、7千人報名，加上90台遊覽車也已經額滿，今年南下進香人數可能突破17萬人。

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依拱天宮統計歷年報名進香人數，2014年首度突破萬人，此後逐年不斷攀升，去年9天8夜行程更爆量達到11萬3千多人，今年廟方預估比去年多2成，準備13萬5800套報名配件，沒想到今年報名超出預期踴躍，隨香配件早用罄，廟方不斷追加製作，帽子、臂章、毛巾供應無虞，由於背心數量不足，報名費用由700元減為500元。

與2014年相較，10年內香客成長十餘倍，陳春發說，拱天宮去年辦理兩大活動，一是中秋節舉辦建廟160週年慶，邀請包括北港朝天宮媽祖等2000尊媽祖共聚一堂，二是去年10月嘉義市舉辦諸羅建城320年慶，白沙屯媽祖也南下贊境並首度駐駕新港奉天宮，加上媒體報導，使得白沙屯媽祖更廣為人知悉，所以今年報名隨香信眾大幅增加。

▲▼白沙屯媽往北港進香報名人數年年創紀錄，今年可望突破17萬人。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

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